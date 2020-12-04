Ngắm cận vẻ soái ca của con trai Đặng Thu Thảo, khôi ngô hết nấc và giống bố như đúc

Hậu trường 04/12/2020 14:35

Khoe ảnh con trai kháu khỉnh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhận được nhiều lời khen vì chăm con quá khéo, cậu nhóc ngày càng đáng yêu.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vốn là người sống kín tiếng. Cô rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Trung Tín. Ngay cả việc mang bầu con thứ 2, nàng hậu cũng giấu kín cho đến cận ngày sinh mới tiết lộ.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 cởi mở hơn và chăm đăng ảnh các con. Mới đây nhất, Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng tải loạt ảnh con trai đang chơi đùa và chú thích: "Gần đây mình cứ hay bị rụng tim bởi anh trai này".

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'Tan chảy' với sự đáng yêu của con trai Đặng Thu Thảo - Ảnh: FB

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Cậu bé được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố Trung Tín - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi bà xã doanh nhân Trung Tín khoe cận mặt quý tử đến vậy. Trước đó, chân dài 9x thường chia sẻ khoảnh khắc con trai cưng từ sau lưng.

Vẻ kháu khỉnh của con trai Đặng Thu Thảo khiến mọi người "rụng tim" vì quá đáng yêu. Quý tử nhà doanh nhân Trung Tín sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, làn da trắng hồng, khuôn mặt phúng phính dễ thương. Bé Liam được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp giống bố đại gia.

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Đặng Thu Thảo hạ sinh con thứ 2 vào tháng 5/2020, hiện cậu nhóc đã được 7 tháng tuổi - Ảnh: FB

Ngắm loạt ảnh của con trai, chồng Đặng Thu Thảo để lại bình luận khen bé Liam đáng yêu là "nhờ mẹ cả". Nhiều sao Việt như Lệ Quyên, Trang Trần, Đỗ Mạnh Cường... khen ngợi vẻ khôi ngô của cậu nhóc. Hoa hậu Ngọc Hân vui vẻ bình luận: "Nhìn đã thấy mẹ cháu sau này phải vất vả tuyển dâu rồi đó".

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Hai nhóc tỳ chào đời giúp cuộc sống của Đặng Thu Thảo và Trung Tín thêm viên mãn - Ảnh: FB

Trước đó, vợ chồng Trung Tín và Thu Thảo đã có với nhau 1 cô con gái đáng yêu. Bé Sophie hiện được 2 tuổi và thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ hoa hậu. Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu có cuộc sống viên mãn nhất nhì hiện nay bên chồng đại gia và 2 thiên thần nhí "đủ nếp đủ tẻ".

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