Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cận mặt con trai với biểu cảm hớn hở, đáng yêu hết nấc

Dù chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng bé Leon - con trai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người.

Từ khi vừa chào đời, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Mỗi khoảnh khắc của hai bé Leon và Lisa khi được ba mẹ cho lên sóng đều nhận về hàng chục ngàn lượt like cùng vô số bình luận ngợi khen.

Cuộc sống của Hà Hồ và Kim Lý ngày càng viên mãn khi 2 con chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây "tan chảy" khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của quý tử Leon. Cậu nhóc đang nhắm mắt nhưng biểu cảm gương mặt lại "đốn tim" dân mạng vì quá ngộ nghĩnh, đáng yêu. Tuy chỉ hơn 3 tháng tuổi, nhưng quý tử nhà "Nữ hoàng giải trí" trông rất cứng cáp, bụ bẫm. Cậu bé được nhận xét giống bố Kim Lý như đúc, trong tương lai sẽ thành một "soái ca".

Biểu cảm ngộ nghĩnh của bé Leon - Ảnh: FB

Cậu nhóc chiếm trọn visual vì quá đáng yêu - Ảnh: FB

Khoảnh khắc ngọt ngào của Kim Lý và con gái Lisa - Ảnh: FB

Dù bận rộn đến mấy, cặp đôi vẫn dành tình cảm cho bé Subeo - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà hạ sinh thai đôi vào tháng 11/2020. Trong suốt quá trình thai nghén, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin, mãi đến cận ngày sinh nở mới tiết lộ. Vốn kín tiếng là vậy, thế nhưng sau khi sinh con, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" lại thoải mái khoe cuộc sống viên mãn.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ từ lúc mới chào đời. Hành trình phát triển của Leon và Lisa cũng được cô đăng tải thường xuyên lên trang cá nhân. Không riêng gì Hà Hồ, Kim Lý cũng lọt top "ông bố nghiện con" khi chăm đăng ảnh các bé lên mạng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-khoe-anh-can-mat-con-trai-voi-bieu-cam-hon-ho-dang-yeu-het-nac-395257.html