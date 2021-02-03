Hậu ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh xót xa vì không thể cho con gái một gia đình đầy đủ ba mẹ

Sau mọi biến cố, con gái là nguồn năng lượng lớn nhất để cô phấn đấu - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Hoàng Anh chia sẻ hình ảnh bên bé Nu kèm dòng tâm sự xúc động. Quỳnh Như gửi lời xin lỗi con gái vì không giữ cho bé được một gia đình trọn vẹn.

Quỳnh Như chia sẻ: "Niềm vui và sở thích của Nu là được tô tô vẽ vẽ mỗi ngày. Niềm vui của mẹ là được chăm sóc, dạy dỗ và chơi đùa với Nu mỗi ngày. Mẹ không cầu mong điều gì lớn lao, chỉ mong ơn trên ban cho mẹ thật nhiều sức khỏe để mẹ có thể ở bên Nu, chăm sóc và nuôi dạy Nu đến ngày khôn lớn.

Mẹ xin lỗi vì đã không thể mang đến cho Nu một gia đình đầy đủ, nhưng mẹ sẽ cố gắng gấp đôi, gấp ba những bà mẹ khác để vừa là ba, vừa là mẹ của con và cho con được hạnh phúc, đầy đủ".

Dưới bài viết, mọi người động viên vợ cũ Hoàng Anh, khuyên cô bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai tươi sáng của mình và con gái.

Hoàng Anh và vợ thuở còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Ảnh chụp trong hôn lễ của cặp đôi vào năm 2017 - Ảnh: FB

Sau 3 năm kết hôn, cuối năm 2020, Hoàng Anh và Quỳnh Như thông báo "đường ai nấy đi". Hậu ly hôn, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bị vợ cũ tố đủ điều, phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con.