Thúy Nga hé lộ cuộc sống của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tại Mỹ

Không thể về Việt Nam vì dịch Covid-19, danh hài Thúy Nga đi nhiều nơi quay clip chia sẻ về cuộc sống.

Gần 1 năm qua, nghệ sĩ Thúy Nga chưa thể về Việt Nam thăm gia đình và con gái vì bị kẹt ở Mỹ. Để bớt nhớ nghề, nhớ ánh đèn sân khấu, nữ danh hài đi nhiều nơi và quay clip chia sẻ về cuộc sống của nhiều nghệ sĩ tại Mỹ. Gần 1 năm qua, danh hài Thúy Nga chưa được về Việt Nam - Ảnh: FB Mới đây, Thúy Nga đã đăng tải lên kênh Youtube của mình một clip tại một ngôi chùa người Việt ở xứ cờ hoa. Tại đây, cô vô tình gặp được nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời Phương Hồng Thủy.

Phượng Hồng Thủy có cuộc sống êm đềm tại Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip "Tôi rất may mắn khi ghé thăm chùa Kim Cang tại Atlanta thì mới biết chị Phương Hồng Thủy là một phật tử thuận thành tại đây. Chị Phương Hồng Thủy ở Mỹ không chỉ là một phật tử mà còn thường xuyên đến chùa để tụng kinh gõ mõ cho chùa. Chị gái tôi bảo, cứ lên chùa là gặp được chị Phương Hồng Thủy vì chị ấy ngày nào cũng ở chùa quét lá đa, lau tượng Phật, tụng kinh, gõ mõ. Dù ở Mỹ nhưng nghệ sĩ chúng tôi vẫn lên chùa đều để tu tâm dưỡng tính", Thúy Nga chia sẻ.

Phương Hồng Thủy từng là cô đào cải lương rất được yêu mến khi đóng cặp với nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Internet Khi tình cờ gặp được Thúy Nga, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy rất vui vì lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau. Phương Hồng Thủy cho biết, cô sang Mỹ từ năm 2004 và định cư tại Atlanta. Có thói quen đi chùa khi còn ở Việt Nam, nên dù sang nước ngoài định cư, cô vẫn lấy đây làm niềm vui. Ảnh đời thường của nữ nghệ sĩ tại Mỹ - Ảnh: FB Hiện tại, cô ít đi hát hơn và dành thời gian cho gia đình, đến chùa làm công quả. Phương Hồng Thủy cũng không bị áp lực kinh tế vì được ông xã nuôi nên sống rất thoải mái. "Tôi thấy cuộc đời mình đi hát nhiều rồi nên cũng bớt đi hát lại, rảnh rỗi thì lên chùa. Ở bên này, ngoài đi hát ra, tôi không làm gì hết, mọi thứ đều được chồng nuôi. Không phải khoe, nhưng tôi gặp chồng mình cũng nhờ cái duyên trong lúc đi chùa với má Ngọc Giàu", Phương Hồng Thủy chia sẻ.

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