Đại gia Đức An tiết lộ kết cục khi ngoại tình: 'Anh sẽ bị vợ đánh chết'

Hậu trường 03/02/2021 10:44

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của đại gia Đức An bên cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến mọi người ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm của cựu người mẫu Phan Như Thảo từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Thời điểm công khai kết hôn với đại gia Đức An, cô đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và nhan sắc. Kết duyên với chồng hơn 26 tuổi từng trải qua 3 lần đổ vỡ, Phan Như Thảo bị cho là mê tiền bạc, ham vật chất.

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Mặc kệ mọi điều tiếng, Phan Như Thảo quyết kết hôn và sinh con con đại gia Đức An - Ảnh: FB

Sau hơn 5 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Phan Như Thảo và ông xã Đức An khiến công chúng trầm trồ. Chân dài sinh năm 1988 được yêu thương và cưng chiều hết mực. Hiện tại, họ có chung một cô con gái kháu khỉnh.

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Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 1 cô con gái đáng yêu tên Bồ Câu - Ảnh: FB

Mới đây, đại gia Đức An gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái hài hước về chuyện tình cảm. Cụ thể, chồng Phan Như Thảo đăng tải bức ảnh trong không gian lãng mạn và tưởng tượng: "Hôm vừa rồi anh ngồi đây suy nghĩ, nếu anh có một cô bạn gái anh sẽ đem đến đây để cầu hôn, nếu anh có một cô bạn gái anh sẽ đưa đến đây mở chai rượu thật ngon cũng 2 đứa ăn tối".

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Dòng chia sẻ của đại gia Đức An về chuyện có bạn gái khiến dân tình phì cười - Ảnh: FB
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Phản ứng của Phan Như Thảo dưới bài viết - Ảnh: FB

Nhưng anh đã kịp nhận ra kết cục không như mơ nếu có bạn gái: "Nếu anh có một cô bạn gái anh sẽ bị vợ đánh chết tại đây". Ngay lập tức, Phan Như Thảo cũng đáp lời: "Suy nghĩ thật chín chắn rồi đấy chồng yêu ạ".

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Từ khóa:   Phan Như Thảo và Đức An đại gia Đức An người mẫu Phan Như Thảo

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