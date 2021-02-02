Bất ngờ với khoảnh khắc Hoài Lâm khoanh tay, ôm chầm Đàm Vĩnh Hưng khi gặp mặt

Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời. "Ông hoàng nhạc Việt" từng giúp đỡ con nuôi Hoài Linh rất nhiều.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bên cạnh Hoài Lâm. Theo chia sẻ của "Ông hoàng nhạc Việt", những khoảnh khắc này được chụp vào tháng 8/2020. Là bậc cha chú trong nghề, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời động viên Hoài Lâm: "Hi Lâm - Yun HL! Sư phụ nhớ con nhiều. Sư phụ mong con luôn khoẻ mạnh bình an, nhẹ nhàng thanh thản đầu óc như con mong muốn và tâm sự với sư phụ trước khi con lên nơi con chọn đó!"

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại loạt ảnh gặp Hoài Lâm và động viên người cháu trong nghề - Ảnh: FB

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhắn nhủ: "Sư phụ có nói với con nếu số mạng của con sẽ là ngôi sao thì dù con lên núi trốn hay vào rừng sâu để ẩn thì cũng sẽ là ngôi sao! Và Tổ nghiệp vẫn không nỡ tước đi ngôi sao đó của con.

Ngài chỉ lấy đi hào quang nếu kẻ đó không biết tôn sư trọng đạo, xem thường đồng nghiệp, phỉ báng nghề nghiệp, hống hách, kiêu ngạo và vô đạo đức...

Việc của con chỉ là lựa chọn nhất thời cá nhân, nhất là tuổi trẻ! Con thấy có ai lẩn tránh sân khấu và tiền bạc mà mọi người vẫn truy tìm như con không? Cố lên con trai! Đứa con yêu dấu, chú heo con hiền lành và dễ thương của sư phụ! Về Sài Gòn ghé nhà sư phụ hoặc lên đó sư phụ sẽ ghé con!".

Hình ảnh gây xúc động của Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FB



Hai chú cháu đã nói chuyện rất vui vẻ - Ảnh: FB

Dưới bài viết của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho Hoài Lâm. Sau thời gian sống "ẩn mình", nam ca sĩ có ra một vài sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, anh vẫn chưa một lần công khai xuất hiện trước truyền thông và khán giả.

Bàng hoàng trước tin NS Chiêu Linh vừa qua đời ở tuổi 55 vì nhồi máu cơ tim Thông tin nghệ sĩ Chiêu Linh đã vĩnh biệt cõi đời vì nhồi máu cơ tim khiến mọi người bàng hoàng, tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-khoanh-khac-hoai-lam-khoanh-tay-om-cham-dam-vinh-hung-khi-gap-mat-395112.html