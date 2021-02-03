Diễm Hương gây choáng khi mua cùng lúc 4 mảnh đất, còn khoe luôn sổ đỏ đây này

Hậu trường 03/02/2021 16:38

Mọi người không ngừng trầm trồ trước độ giàu có "không phải dạng vừa" của diễn viên Diễm Hương.

Mới đây, diễn viên Diễm Hương khiến mọi người ghen tỵ khi khoe một lúc sổ đỏ của 4 mảnh đất. Cô tiết lộ: "Vâng! Thầy phán em có lộc đất đai. Ok! Em nghe lời thầy, em quất bốn mảnh từ giữa năm và đến giờ vẫn y nguyên chưa động cựa gì. Năm sau mà không phất lên, em thề không nghe lời thầy nữa. Cuộc đời mình là do mình quyết định thôi".

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Diễm Hương khoe tậu một lúc 4 mảnh đất - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ giàu có của nữ diễn viên "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Nhiều sao Việt cũng trầm trồ trước độ chịu chi của cô dù đang trong mùa dịch. Diễn viên Minh Hà xuýt xoa: "Oa quá dữ luôn chế ơi. Đẹp, giàu, happy lại còn tốt bụng nữa. Ai bằng chế của em". Diễn viên Thanh Hương chọc ghẹo đồng nghiệp: "Nhà còn thiếu chân ôsin không?".

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Mọi người khen ngợi sự giàu sang của Diễm Hương - Ảnh: FB

Diễm Hương là một trong những diễn viên tài năng của miền Bắc. Cô từng tạo ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những nhân viên gương mẫu... Là một nghệ sĩ đa tài, Diễm Hương còn lấn sân sang làm MC, diễn viên hài và kinh doanh.

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Tổ ấm hạnh phúc của Diễm Hương và Hồng Quang - Ảnh: FB
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Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Diễm Hương còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên diễn viên Hồng Quang. Trước khi "về chung nhà" vào năm 2015, họ có 5 năm tìm hiểu khi cùng làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Hiện cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên một cậu con trai kháu khỉnh.

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Từ khóa:   diễn viên Hồng Quang diễn viên Diễm Hương chồng Diễm Hương

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