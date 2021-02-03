Tú Vi lộ vòng 2 khác thường, rộ tin đang mang thai con thứ 2 với Văn Anh?

Động thái mới đây của diễn viên Văn Anh khiến mọi người không ngừng suy đoán chuyện cặp đôi sắp đón con thứ 2.

Văn Anh và Tú Vi là một trong những cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi luôn được khán giả ngưỡng mộ và chúc phúc. Mới đây, diễn viên Lê Văn Anh vừa đăng tải hình ảnh mới nhất bên vợ kèm chú thích: "Chút job cuối năm với vợ. May mà job này không phải đi lại nhiều".

Tú Vi lộ vòng 2 khác thường - Ảnh: FB Trong ảnh, hai vợ chồng tươi cười rạng rỡ bên nhau. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong bức ảnh này là vùng bụng khác thường của Tú Vi. Vòng 2 có phần "nhấp nhô" của nữ diễn viên làm công chúng hoài nghi có phải cô đang mang thai con thứ 2 với Văn Anh. Trong ảnh, tay của Tú Vi còn nhẹ nhàng đặt lên bụng như đang che chở em bé.

Dân mạng suy đoán Tú Vi đang mang thai - Ảnh: FB Ngay dưới bài viết, mọi người để lại bình luận hỏi thăm: "Văn Anh lại có baby à", "Chị Vi có bầu à anh", "Chị Vi lại có baby ạ". Trước vô số thắc mắc của dân mạng, vợ chồng nghệ sĩ vẫn không có bất kỳ lời đáp nào. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm báo tin vui để cùng chúc mừng. Hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ được công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB Hơn 5 năm bên nhau, cặp đôi vẫn thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào như ngày mới cưới - Ảnh: FB Sau 2 năm tìm hiểu, Văn Anh và Tú Vi "về chung nhà" vào năm 2015. 3 năm sau, vợ chồng nghệ sĩ chào đón con gái đầu lòng. Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình. Sau khi sinh con, Tú Vi chuyên tâm chăm sóc con gái và lo công việc kinh doanh. Riêng Văn Anh, anh dành nhiều thời gian để phát triển trung tâm dạy nhạc của mình.

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