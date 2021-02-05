Bỏ thành phố xa hoa, Lý Nhã Kỳ diện đồ giản dị, mang dép xẹp 'chuẩn nông dân' về quê làm vườn

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã khiến người hâm mộ thích thú với hình tượng “nông dân” đúng chuẩn. Cô không ngại mặc quần thể dục, áo khoác kaki và mang dép xẹp khác hẳn ngày thường để trồng cây, chăm vườn.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Phải chăng Tôi luôn là cô gái thích chinh phục mọi thứ bằng chính năng lực, khối óc và bản lĩnh của mình. Dám đi 1 mình và không bao giờ kêu ca hay hối hận trên con đường mình đã chọn, cho dù nó là chông gai hay là hoa hồng mình đều đón nhận 1 cách tích cực nhất. Nhìn lại trước và sau mà thật sự thấy hạnh phúc. Nhớ những ngày tháng hằng đêm lên xe đi Đà Lạt để giám sát công trình rồi đêm hôm sau lại lên xe về Sài Gòn để điều hành công ty. Khi đó Tôi như con thiêu thân cứ lao vào 1 lịch trình như thế suốt 8 tháng. Từng cái cây cho đến ngọn cỏ ở đây Tôi đều nhớ hết vì Tôi là người trồng nó.”

Hình ảnh đời thường của cô được cư dân mạng khen hết lời - Ảnh: FB

Lý Nhã Kỳ giản dị trong trang phục 'chuẩn nông dân' - Ảnh: FB

Sau khi dòng trạng thái và hình ảnh đời thường được đăng tải, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" nhận được khá nhiều lời khen của cư dân mạng: “Tiên nữ đồng quê”, “Dễ thương và rất là cá tính”, “Rất ngưỡng mộ bạn Kỳ, xinh đẹp, tài giỏi và rất bản lĩnh”, “Không giống nông dân, mà giống địa chủ”….