Bỏ thành phố xa hoa, Lý Nhã Kỳ diện đồ giản dị, mang dép xẹp 'chuẩn nông dân' về quê làm vườn

Cách đây vài tiếng, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh làm vườn của mình khiến dân mạng cực kỳ thích thú, khen ngợi hết lời.
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Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã khiến người hâm mộ thích thú với hình tượng “nông dân” đúng chuẩn. Cô không ngại mặc quần thể dục, áo khoác kaki và mang dép xẹp khác hẳn ngày thường để trồng cây, chăm vườn.
Trong dòng trạng thái, cô vui vẻ chia sẻ về dự án mà bản thân đã ấp ủ bao lâu nay. Thế nhưng, trang phục mà "nữ đại gia hột xoàn" mặc mới là điều khiến dân mạng trầm trồ.
Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Phải chăng Tôi luôn là cô gái thích chinh phục mọi thứ bằng chính năng lực, khối óc và bản lĩnh của mình. Dám đi 1 mình và không bao giờ kêu ca hay hối hận trên con đường mình đã chọn, cho dù nó là chông gai hay là hoa hồng mình đều đón nhận 1 cách tích cực nhất. Nhìn lại trước và sau mà thật sự thấy hạnh phúc. Nhớ những ngày tháng hằng đêm lên xe đi Đà Lạt để giám sát công trình rồi đêm hôm sau lại lên xe về Sài Gòn để điều hành công ty. Khi đó Tôi như con thiêu thân cứ lao vào 1 lịch trình như thế suốt 8 tháng. Từng cái cây cho đến ngọn cỏ ở đây Tôi đều nhớ hết vì Tôi là người trồng nó.”
Sau khi dòng trạng thái và hình ảnh đời thường được đăng tải, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" nhận được khá nhiều lời khen của cư dân mạng: “Tiên nữ đồng quê”, “Dễ thương và rất là cá tính”, “Rất ngưỡng mộ bạn Kỳ, xinh đẹp, tài giỏi và rất bản lĩnh”, “Không giống nông dân, mà giống địa chủ”….
Được biết, Lý Nhã Kỳ là diễn viên, nữ doanh nhân thành đạt, giỏi giang và sở hữu khối tài sản kếch xù khiến người ngưỡng mộ. Việc rũ bỏ hình tượng quyến rũ thường ngày thành nông dân chính hiệu của cô khiến cộng đồng mạng thích thú.