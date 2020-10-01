Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành gây 'bỏng mắt' khi tung ảnh tắm chung, dân mạng nhìn chằm chằm điểm này

Khoảnh khắc "tình bể bình" của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến người hâm mộ phấn khích. Tung ảnh tắm chung nhưng biểu cảm của cặp đôi lại rất hài.
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Mừng sinh nhật Lương Thế Thành, diễn viên Thúy Diễm khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung loạt ảnh ngọt ngào lên trang cá nhân. Đăng ảnh tắm chung, cô còn mạnh dạn công khai khoảnh khắc ôm, hôn ông xã ngọt lịm.
Dù đã bên nhau nhiều năm và có con chung nhưng vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành vẫn dành cho nhau những điều lãng mạn, ngọt ngào nhất.
Nữ diễn viên gửi lời chúc đến chồng: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu! Chúc ông xã luôn đẹp trai, phong độ, luôn diễn thật hay, được khán giả yêu thương, còn về nhà đã có em lo! Anh chỉ việc đẹp trai là được nha. Tuổi mới thật vui nha ông xã, em và Bảo Bảo yêu anh".
Bức ảnh nóng bỏng của vợ chồng Lương Thế Thành thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Cặp đôi nhận được vô số lời chúc hạnh phúc từ đồng nghiệp như diễn viên Kha Ly, Ốc Thanh Vân, Quốc Thái, Ngân Quỳnh...
Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức "về chung nhà" vào năm 2016. 2 năm sau, cặp đôi đón con trai chung đầu lòng là bé Bảo Bảo. Họ hỗ trợ nhau hết mình trong cuộc sống lẫn niềm đam mê nghệ thuật. Dù bận rộn đến đâu, vợ chồng nghệ sĩ vẫn dành thời gian đi chơi, du lịch cùng nhau để vun đắp tình yêu. Sau thời gian dài chung sống, tình cảm của cặp đôi vẫn mặn nồng như ngày mới cưới.