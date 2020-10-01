Ảnh mới nhất của con gái Trương Ngọc Ánh, ra dáng mỹ nhân xinh đẹp ở tuổi 12

Thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ bố mẹ, bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn trổ mã ngày càng xinh đẹp.

Bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ở tuổi 12, cô bé ngày càng cao lớn và xinh xắn khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Sinh năm 2008, Bảo Tiên hiện đang theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí "khủng" ở TP. Hồ Chí Minh.

Mới đây, Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của hai mẹ con kèm lời nhắn đầy tự hào: "Thiếu nữ rồi các cô các chú ạ".

Khoe ảnh con gái 12 tuổi xinh như mỹ nhân, Trương Ngọc Ánh tự hào thốt lên 'thiếu nữ rồi' - Ảnh: FB

Trong ảnh, Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên diện đồ đôi. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc của bà mẹ một con, mọi người xuýt xoa trước vẻ phổng phao của ái nữ nhà nghệ sĩ.

Ở tuổi 12, con gái Trần Bảo Sơn gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội, vóc dáng mảnh mai. Gương mặt cô bé cũng rất hài hòa, thanh tú. Nhiều người dự đoán Bảo Tiên sẽ trở thành mỹ nhân đình đám trong tương lai.

Cô bé sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt xinh xắn - Ảnh: FB

Bé Bảo Tiên là con gái chung của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Ly hôn đã lâu nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng hỗ trợ nhau trong công việc và chăm sóc ái nữ. Hiện bé Bảo Tiên đang sống cùng mẹ và thường xuyên được bố đưa đi chơi, du lịch.

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