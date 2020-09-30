Tung ảnh phản cảm cực độ, Ngân 98 khiến dân tình 'đỏ mặt tía tai' vì lộ da thịt quá đà

Dù bị công chúng hết lần này đến lần khác chỉ trích cách ăn mặc, nhưng Ngân 98 vẫn không mấy để tâm mà ngày càng táo bạo hơn.

Ngân 98 được mệnh danh là "người đẹp thị phi" của showbiz Việt. Bên cạnh những phát ngôn "sốc tận óc", bạn gái Lương Bằng Quang đặc biệt gây chú ý bởi những bộ ảnh đậm chất 18+. Trên trang cá nhân của người đẹp Bình Định ngập tràn những bức ảnh "mặc như không mặc" gây phản cảm.

Thậm chí không thiếu những khoảnh khắc cô nàng gần như không mặc quần áo, để lộ toàn bộ da thịt trước ống kính.

Dân tình 'đỏ mặt tía tai' khi xem loạt ảnh mới được Ngân 98 tung ra - Ảnh: Internet

Sự táo bạo của bạn gái Lương Bằng Quang không ít lần nhận về hàng tấn "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Những khung ảnh vượt ngưỡng gợi cảm và chạm đỉnh của sự phản cảm vẫn liên tục được Ngân 98 tung ra bất chấp sự chỉ trích gay gắt.

Vừa qua, chân dài này gây "nhức mắt" khi tung bộ ảnh diện trang phục "có như không" lên trang cá nhân. Bộ cánh này không thể che được những vùng nhạy cảm của cơ thể, gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Hành động bất chấp mọi thứ để được nổi tiếng của bạn gái Lương Bằng Quang khiến ai nấy lắc đầu ngao ngán.

Không chỉ diện đồ 'có như không', chân dài này còn tạo dáng hết sức khêu gợi. Dù biết trước sẽ bị chỉ trích nhưng bạn gái Lương Bằng Quang vẫn bất chấp - Ảnh: FB

Thậm chí sau những lần bị phạt, cấm diễn và những lời nhắc nhở nặng nhẹ của cộng đồng mạng, Ngân 98 lại càng táo bạo. Cô chẳng mảy may để tâm mà còn có hành động khiêu khích, tung nhiều hình ảnh phản cảm hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-anh-phan-cam-cuc-do-ngan-98-khien-dan-tinh-do-mat-tia-tai-vi-lo-da-thit-qua-da-381648.html