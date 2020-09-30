Không hổ là ông bố 'nghiện' con, Cường Đô la nhiệt tình chăm con bất kể ngày đêm thế này đây

Từ ngày lên chức bố lần 2, Cường Đô la tạm gác niềm đam mê tốc độ với hội anh em. Nam doanh nhân muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con gái cưng.

Sau hơn 1 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Cường Đô la càng thêm trọn vẹn khi con gái chung ra đời. Ái nữ nhà "đại gia phố núi" mới hơn 1 tháng tuổi, có tên thân mật là Suchin.

Ra đời chưa lâu, con gái Cường Đô la đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Hầu hết mọi hình ảnh liên quan đến cô bé đều khiến người xem thích thú. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vợ chồng nam doanh nhân họ Nguyễn vẫn chưa công khai gương mặt đáng yêu của "công chúa nhỏ".

Khung ảnh hạnh phúc của vợ chồng Cường Đô la sau khi con gái cưng ra đời khỏe mạnh - Ảnh: FB

Hình ảnh con gái Cường Đô la bụ bẫm nằm ngủ được cặp đôi đăng công khai - Ảnh: FB

Từ lúc bé Suchin chào đời, hầu như Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều tự chăm sóc con. Họ luân phiên nhau khoe ảnh bên bé cưng mà không thấy có sự trợ giúp của ông bà nội, ngoại.

Mới đây, Đàm Thu Trang hạnh phúc chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sinh hoạt tại biệt thự lúc đêm muộn và khoe: "Khi công chúa thích đi dạo". Theo clip, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhiệt tình đẩy xe cho con gái đi lòng vòng. Khoảnh khắc ông bố bỉm sữa vừa đẩy xe vừa ca hát bày trò vui cho ái nữ khiến dân mạng phấn khích.

Cường Đô la nhiệt tình cho con gái đi dạo dù đã khuya - Ảnh: Internet

Anh quả là ông bố chiều con gái nhất năm - Ảnh: Internet

Có thể thấy vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã gia nhập "hội nghiện con" của showbiz. Trang cá nhân của cặp đôi ngập tràn hình ảnh đáng yêu của bé cưng. Chưa đầy 2 tháng tuổi, bé Suchin đã được ba mẹ cưng chiều sắm căn phòng đầy đồ hiệu, cùng bộ sưu tập túi xách hơn 500 triệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ho-la-ong-bo-nghien-con-cuong-do-la-nhiet-tinh-cham-con-bat-ke-ngay-dem-the-nay-day-381625.html