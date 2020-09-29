Đi quay phim, Lâm Khánh Chi bật khóc nức nở khi nghe con trai ngọng nghịu nói câu này

Hậu trường 29/09/2020 15:21

Mới bé xíu nhưng con trai Lâm Khánh Chi đã biết thể hiện tình cảm với mẹ ruột. Không gọi điện được cho mẹ, cậu nhóc ngơ ngác tìm làm mọi người "tan chảy".

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuộc sống hạnh phúc của Lâm "công chúa" bên chồng kém tuổi Phi Hùng và con trai được mọi người ngưỡng mộ. Cô là người đẹp chuyển giới hiếm hoi trong showbiz Việt có hạnh phúc trọn vẹn khi được làm mẹ.

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Lâm Khánh Chi có cuộc sống viên mãn bên chồng con - Ảnh: FB

Tháng 10/2018, Lâm Khánh Chi chia sẻ niềm hạnh phúc khi con trai đầu lòng chào đời. Em bé sinh ra từ tinh trùng được lưu trữ trước khi chuyển giới của cô và trứng của chị dâu. Nữ ca sĩ đã chi khoảng 1 tỷ đồng và sang Thái Lan nhờ người mang thai hộ. Đến nay, quý tử nhà Lâm "công chúa" đã sắp 2 tuổi và được nhận xét ngày càng khôi ngô, đáng yêu.

Mới đây, Lâm Khánh Chi xúc động chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh quý tử liên tục hỏi: "Con nhớ mẹ", "Mẹ đâu rồi"... Quay phim xa nhà, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nghe con trai ngọng nghịu gọi mẹ. Dù còn bé chưa nói rõ lời, nhưng qua đây có thể thấy cu Bi rất thương mẹ.

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Lâm Khánh Chi bật khóc khi xem clip con trai nói lời yêu thương - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi xúc động viết: "Nghẹn lòng. Khi em biết điện thoại cho mẹ. Mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi… mà mẹ không hay biết. Mẹ đang quay phim mà không biết con trai gọi. Xem lại nức nở, nghẹn ngào lòng vì thương con trai quá. Đây mới là món quà quý báu mà thượng đế dành cho tôi, không hạnh phúc nào có thể so sánh được. Mẹ dành nửa đời còn lại để lo cho con trai”.

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Nữ ca sĩ có ý định sinh thêm con gái, lần này sẽ sử dụng tinh trùng của chồng - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, mọi người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm gắn bó giữa Lâm Khánh Chi và con trai.

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Từ khóa:   con trai Lâm Khánh Chi ca sĩ Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi và Phi Hùng

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