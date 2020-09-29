Dòng tâm sự diễn viên Kim Hiền viết về mẹ đã chạm vào trái tim mọi người. Dân mạng vẫn không ngừng động viên cô bớt đau buồn.

Đã vài tháng trôi qua sau khi mẹ ruột qua đời nhưng diễn viên Kim Hiền vẫn chưa hết đau buồn. Cô thường xuyên viết những dòng tâm sự xót xa nói về nỗi nhớ thương và sự tiếc nuối khi không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối.

Sau khi mẹ ruột mất, trang cá nhân của nữ diễn viên tràn ngập những hình ảnh và tâm sự buồn - Ảnh: FB

Mới đây, Kim Hiền chia sẻ xúc động nhân 100 ngày mẹ ruột vĩnh biệt cõi đời. Cô khóc nghẹn trong lòng mỗi khi nghĩ về đấng sinh thành.

Kim Hiền nghẹn ngào: "Vậy là 100 ngày của mẹ, tận cùng của nỗi đau của người con tới giờ vẫn không tin mẹ đã rời con.... bàn tay cha chạm vào mẹ! Lòng con đau xót vì chính con cũng muốn chạm vào mẹ!

Mẹ ơi! Con đang khóc nhưng sẽ không rơi dòng nước mắt để mẹ yên tâm mọi thứ! Nhưng con biết mẹ đã cạnh và cho con nhiều hơn bao giờ hết! Mọi thứ cho con như mẹ từng muốn! Mẹ bảo vệ con bằng cách cho con thấy và chạm vào khi không ổn! Giờ con biết mẹ đi nhưng mẹ sẽ cạnh con cạnh cháu ngoại vì căn nhà con sống ấm áp hơn bao giờ hết! Con chỉ có mẹ duy nhất và mãi mãi! Mẹ ơi!".

Hiểu được nỗi đau mất người thân, rất nhiều bạn bè và fan để lại bình luận đồng cảm, động viên Kim Hiền.

Đây là cách nữ diễn viên tưởng nhớ người mẹ quá cố - Ảnh: FB

Hơn 3 tháng trước, Kim Hiền đau đớn báo tin mẹ ruột qua đời. Tuy nhiên vì dịch Covid-19, cô không thể về nước chịu tang. Sau khi mẹ mất, Kim Hiền đã ăn chay để cầu nguyện cho bà.

Nữ diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 40, nghi tự tử do trầm cảm sau sinh Yuko Takeuchi (40 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Tokyo. Cảnh sát hiện đang điều tra nghi vấn nữ diễn viên tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dam-nuoc-mat-cua-kim-hien-sau-100-ngay-me-ruot-qua-doi-nac-nghen-goi-me-oi-gay-xot-xa-381495.html