Bị mỉa mai hết thời nên ở nhà ăn bám vợ, ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc lên tiếng

Hậu trường 29/09/2020 10:30

Sau khi thông báo tạm ngưng ca hát, ca sĩ Tuấn Hưng tập trung giúp vợ phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, một số người lại mỉa mai anh ăn bám vợ.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, cuối tháng 7 vừa qua, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thông báo sẽ tạm ngưng ca hát. Nguyên nhân là vì anh muốn tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc các con và phụ công việc kinh doanh với bà xã Thu Hương.

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Tổ ấm hạnh phúc của Tuấn Hưng và Thu Hương hiện tại - Ảnh: FB
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Mọi người dành lời khen cho ông bố 3 con vì dám hy sinh sự nghiệp cho hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên không ít anti-fan lại mỉa mai Tuấn Hưng ở nhà ăn bám vợ. Việc này khiến nam ca sĩ khá bức xúc và lên tiếng phản bác.

"Có vài người viết bậy bạ nói xấu tôi bảo hết thời rồi nên về đi làm với vợ. Tôi block hết rồi. Hết thời thì tùy vào quan điểm của mỗi người yêu hay ghét giọng hát của tôi, nhưng nếu đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thì kể cả rửa bát thuê hay làm bốc vác tôi chả bao giờ ngại khó. Đàn ông cái gì cũng phải làm được”, Tuấn Hưng đáp trả.

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Anh không ngại vào bếp nấu nướng, rửa bát phục vụ vợ con - Ảnh: FB

Nam ca sĩ khẳng định, vì hạnh phúc của gia đình anh chấp nhận hy sinh. Tuấn Hưng cũng nhấn mạnh chỉ nghỉ hát tạm thời và phụ vợ để cô đỡ vất vả. Đặc biệt, anh vẫn sắp xếp tham gia những show diễn lớn chứ không hoàn toàn nghỉ hát.

Ông bố 3 con nhấn mạnh: "Trước kia đi hát có vợ đi cùng vui 10 thì bây giờ đi làm cùng vợ vui 10+. Thời gian này, nhà tôi làm vất vả nên tôi phải ưu tiên công việc của vợ lên trên hết và tạm gác việc hát lại, và cũng để xem mình còn sức hút với khán giả không? Những show diễn lớn thì tôi vẫn sắp xếp tham gia được. Tóm lại là thế”.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Tuấn Hưng và Thu Hương vợ Tuấn Hưng

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