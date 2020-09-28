Kiện tụng giành quyền nuôi con chưa xong, Nhật Kim Anh bị ngã rách dây chằng phải ngồi xe lăn, sao Việt lo lắng hỏi thăm

Hậu trường 28/09/2020 17:09

Nhật Kim Anh khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ bức ảnh ngồi xe lăn tại bệnh viện, chân được băng bó.

Ít phút trước, ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ đăng tải loạt ảnh ngồi trên xe lăn cùng đôi chân bị thương. Được biết, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" bị rách dây chằng, phải bó nẹp trong vòng 2 tuần.

Cô viết trên Facebook: "Xong phim đời cô Lựu! Nẹp 2 tuần... chán luôn. Khỏi làm gì luôn! Nhật Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý y bác sĩ đã giúp Nhật Kim Anh vô cùng nhiệt tình!".

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Nhật Kim Anh gây lo lắng khi chia sẻ bức ảnh bị thương phải ngồi xe lăn - Ảnh: FB

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Cô bị rách dây chằng phải bó nẹp trong vòng 2 tuần - Ảnh: FB

Bức ảnh diễn viên Nhật Kim Anh bị thương ngay lập tức nhận được sự quan tâm của mọi người. Dân mạng vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều nghệ sĩ cũng liên tục để lại bình luận hỏi thăm.

Nghệ sĩ Hồng Vân lo lắng: "Ủa em sao vậy cưng ơi? Thương quá". Diễn viên Thanh Bình hốt hoảng: "Trời ơi! Gì nữa rồi. Cẩn thận em ơi. Chúc em mau khoẻ lại nhé".

Người hâm mộ nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe: "Ráng dưỡng cho chân mau lành nha chị", "Cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nha em", "Mong con mau bình phục", "Chị cố gắng dưỡng cho mau khỏe nha chị"...

Kiện tụng giành quyền nuôi con chưa xong, Nhật Kim Anh bị ngã rách dây chằng phải ngồi xe lăn, sao Việt lo lắng hỏi thăm - Ảnh 4

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Mọi người hỏi thăm tình trạng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh đang vướng ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ. Cô từng nhiều lần tố Bửu Lộc và gia đình anh ngăn cấm mình gần gũi con trai. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên đã về Cần Thơ mừng sinh nhật quý tử. Cô còn tiết lộ bị chồng cũ giám sát chặt khi tham gia bữa tiệc.

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