Ngọc Lan tươi cười đi thử váy cưới, thẳng thắn trả lời chuyện tái hôn sau gần 1 năm chia tay Thanh Bình

Bức ảnh diễn viên Ngọc Lan cười vui vẻ đi thử váy cưới thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Cuối năm 2019, diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ tiếc nuối khi xác nhận chia tay Thanh Bình. Trước đó, họ từng có 3 năm chung sống hạnh phúc và có một cậu con trai chung kháu khỉnh. Dù rất sốc nhưng người hâm mộ vẫn tôn trọng quyết định của Thanh Bình - Ngọc Lan và tiếp tục ủng hộ con đường sự nghiệp của cặp đôi.

Trước khi chia tay, Ngọc Lan và Thanh Bình được xem là cặp đôi vàng của showbiz - Ảnh: Internet

Gần 1 năm sau khi hôn nhân đổ vỡ, cặp đôi tập trung phát triển sự nghiệp và rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng mới đây, Ngọc Lan gây xôn xao khi công khai bức ảnh đi thử váy cưới. Trong ảnh, nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ và hài hước viết: "Nay đi làm có vệ sĩ đi cùng, vừa thay đồ cô dâu ra 2 đứa nó bảo “Út mập ú”, ok Út ghim nha con".

Ngọc Lan khoe ảnh đi thử váy cưới - Ảnh: FB

Bức ảnh này khiến dân mạng dấy lên nghi vấn có phải Ngọc Lan đã tìm được tình yêu mới? Không để mọi người suy đoán quá lâu, bà mẹ đơn thân ngay lập tức lên tiếng giải thích. Cô cho biết, đây chỉ là buổi thử đồ cưới cho show diễn sắp tới: "Mới post có 13 phút mà cỡ chục inbox hỏi mình tái hôn hả, mình đi bước nữa hả? Ý hỏng có, để em bổ sung thêm là ngày 4 em diễn show cưới nên nay em phải đi thử đồ để nới đồ ra cho vừa ạ".

Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan sống cùng con trai cưng. Cô tất bật làm việc để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Thời gian gần đây, vợ cũ Thanh Bình có nhiều thay đổi tích cực về nhan sắc.

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