Ngày sinh cận kề, Đông Nhi vẫn khoe eo thon đến khó tin đến nỗi dân mạng thắc mắc: 'Bụng bầu đâu?'

Từ khi báo tin vui bầu bí, cuộc sống của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng được chú ý nhiều hơn. Đáp lại tình cảm của mọi người, cặp đôi liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin về sức khỏe của bé cưng trong bụng. Được biết, ca sĩ Đông Nhi đang mang thai ở giai đoạn cuối. Nữ ca sĩ đã tạm ngưng công việc, tập trung nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe đợi ngày "vượt cạn".

Đông Nhi đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, trên Facebook Đông Nhi đã đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ diện trang phục nhã nhặn, cười hạnh phúc bên nhau. Giọng ca "Vì ai vì anh" còn không quên thả thính với Ông Cao Thắng: "Lạc vào đồng cỏ xanh xanh. Tuy không có cánh... nhưng có anh giữ bầu".