Ngày sinh cận kề, Đông Nhi vẫn khoe eo thon đến khó tin đến nỗi dân mạng thắc mắc: 'Bụng bầu đâu?'

Trong hình ảnh mới nhất, ca sĩ Đông Nhi khiến người hâm mộ không tin vào mắt mình khi khoe vóc dáng thanh mảnh, vòng eo thon gọn bất ngờ.
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Từ khi báo tin vui bầu bí, cuộc sống của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng được chú ý nhiều hơn. Đáp lại tình cảm của mọi người, cặp đôi liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin về sức khỏe của bé cưng trong bụng. Được biết, ca sĩ Đông Nhi đang mang thai ở giai đoạn cuối. Nữ ca sĩ đã tạm ngưng công việc, tập trung nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe đợi ngày "vượt cạn".
Cách đây ít giờ, trên Facebook Đông Nhi đã đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ diện trang phục nhã nhặn, cười hạnh phúc bên nhau. Giọng ca "Vì ai vì anh" còn không quên thả thính với Ông Cao Thắng: "Lạc vào đồng cỏ xanh xanh. Tuy không có cánh... nhưng có anh giữ bầu".
Bên cạnh những lời chúc mừng gửi đến vợ chồng nghệ sĩ, dân mạng chỉ nhìn chằm chằm vào vòng eo của mẹ bầu. Ngày sinh cận kề, vóc dáng của nữ ca sĩ 8X thon gọn đến khó tin. Mọi người để lại vô số bình luận thắc mắc: "Ủa bầu đâu?", "Bầu thon gọn quá", "Tính ra bả chỉ mập bụng thôi đó trời. Bầu mà dáng đẹp quá", "Ai nghĩ bà chị mình bầu đây nếu không nhìn tấm dưới"... Đáp lời mọi người, nữ ca sĩ vui vẻ đáp: "Giấu rồi chị ơi".
Trong suốt thời gian bầu bí, Đông Nhi được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo. Từ một người không thích vào bếp, anh sẵn sàng tự tay nấu nướng nhiều món ăn ngon cho vợ. Hiện vợ chồng nghệ sĩ đang tất bật chuẩn bị mọi thứ đợi ngày con gái cưng ra đời. Cô vừa khoe căn phòng của tiểu công chúa vô cùng đáng yêu với toàn đồ hiệu đáng mơ ước.