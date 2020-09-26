Ly hôn đã lâu, Quang Minh vẫn làm điều đặc biệt này cho vợ cũ Hồng Đào trong ngày sinh nhật

Hậu trường 26/09/2020 15:44

Tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng Quang Minh vẫn không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vợ cũ Hồng Đào. Hành động của nam nghệ sĩ hài khiến mọi người xúc động.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh bất ngờ đăng tải hình ảnh 4 năm trước và gửi lời chúc đến vợ cũ Hồng Đào trong ngày sinh nhật. Hành động của anh khiến những khán giả yêu mến vợ chồng nghệ sĩ hải ngoại cảm thấy vui vì sự văn minh và tử tế dành cho nhau hậu ly hôn.

nghe si quang minh va hong dao
Trước khi ly hôn, vợ chồng Quang Minh và Hồng Đào có hơn 20 năm chung sống hạnh phúc - Ảnh: FB

Quang Minh viết trên Facebook: "Hôm nay ngày 25/9 sinh nhật của Hồng Đào đó các bạn. Anh chúc em luôn khỏe mạnh tươi vui, anh chúc em sẽ thành công hơn nữa trên bước đường nghệ thuật mà em đã từng yêu và hơn hết cuộc sống sẽ luôn bình an bên cạnh 2 con, chúc mừng sinh nhật em".

Hành động của nghệ sĩ Quang Minh dành cho vợ cũ Hồng Đào thu hút sự chú ý của dân mạng. Sự tử tế của vợ chồng nghệ sĩ khiến dân mạng cảm phục.

Dưới phần bình luận, nghệ sĩ Hồng Đào cũng nhấn nút like thay cho lời cảm ơn gửi đến chồng cũ. Động thái của hai danh hài nổi tiếng thể hiện mối quan hệ của họ sau khi ly hôn vẫn tốt đẹp. Hiếm có cặp đôi nghệ sĩ nào có cách hành xử văn minh như Hồng Đào - Quang Minh.

nghe si quang minh va hong dao 1

nghe si quang minh va hong dao 2
Quang Minh chia sẻ ảnh vợ cũ Hồng Đào bên 2 con gái để chúc mừng sinh nhật - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào xác nhận ly hôn sau 20 năm chung sống khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, tiếc nuối. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ từng là đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu. 

Gần 1 năm sau khi bố mẹ chia tay, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao?

Gần 1 năm sau khi bố mẹ chia tay, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao?

Sau khi ba mẹ ly hôn, cuộc sống của bé Louis - con trai Ngọc Lan và Thanh Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào Hồng Đào và Quang Minh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026