Ly hôn đã lâu, Quang Minh vẫn làm điều đặc biệt này cho vợ cũ Hồng Đào trong ngày sinh nhật

Tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng Quang Minh vẫn không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vợ cũ Hồng Đào. Hành động của nam nghệ sĩ hài khiến mọi người xúc động.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh bất ngờ đăng tải hình ảnh 4 năm trước và gửi lời chúc đến vợ cũ Hồng Đào trong ngày sinh nhật. Hành động của anh khiến những khán giả yêu mến vợ chồng nghệ sĩ hải ngoại cảm thấy vui vì sự văn minh và tử tế dành cho nhau hậu ly hôn.

Trước khi ly hôn, vợ chồng Quang Minh và Hồng Đào có hơn 20 năm chung sống hạnh phúc - Ảnh: FB

Quang Minh viết trên Facebook: "Hôm nay ngày 25/9 sinh nhật của Hồng Đào đó các bạn. Anh chúc em luôn khỏe mạnh tươi vui, anh chúc em sẽ thành công hơn nữa trên bước đường nghệ thuật mà em đã từng yêu và hơn hết cuộc sống sẽ luôn bình an bên cạnh 2 con, chúc mừng sinh nhật em".

Hành động của nghệ sĩ Quang Minh dành cho vợ cũ Hồng Đào thu hút sự chú ý của dân mạng. Sự tử tế của vợ chồng nghệ sĩ khiến dân mạng cảm phục.

Dưới phần bình luận, nghệ sĩ Hồng Đào cũng nhấn nút like thay cho lời cảm ơn gửi đến chồng cũ. Động thái của hai danh hài nổi tiếng thể hiện mối quan hệ của họ sau khi ly hôn vẫn tốt đẹp. Hiếm có cặp đôi nghệ sĩ nào có cách hành xử văn minh như Hồng Đào - Quang Minh.

Quang Minh chia sẻ ảnh vợ cũ Hồng Đào bên 2 con gái để chúc mừng sinh nhật - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào xác nhận ly hôn sau 20 năm chung sống khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, tiếc nuối. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ từng là đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu.

Gần 1 năm sau khi bố mẹ chia tay, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao? Sau khi ba mẹ ly hôn, cuộc sống của bé Louis - con trai Ngọc Lan và Thanh Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-da-lau-quang-minh-van-lam-dieu-dac-biet-nay-cho-vo-cu-hong-dao-trong-ngay-sinh-nhat-381208.html