Xúc động hình ảnh MC Quyền Linh đến thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi, tiết lộ tình trạng sức khỏe của 2 bé

Theo hình ảnh được MC Quyền Linh đăng tải, có thể thấy sức khỏe hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đang rất tốt. Dự kiến hai chị em sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Vừa qua, trên trang Facebook của mình, MC Quyền Linh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đến thăm 2 bé Trúc Nhi và Diệu Nhi. Theo chia sẻ, "ông mai" của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" cùng các vị lãnh đạo thuộc UBND huyện Bình Chánh, các mạnh thường quân đã đi thăm hỏi và tặng quà Trung thu sớm cho hai bé và nhiều bạn nhỏ khác tại bệnh viện.

Trúc Nhi và Diệu Nhi ngơ ngác khi gặp MC Quyền Linh - Ảnh: FB

Quyền Linh viết: "Chúc mừng bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã vui khỏe, cảm ơn các bác sĩ BV Nhi Đồng TPHCM, cảm ơn UBND huyện, cảm ơn anh... đã đến thăm hai bé và phát quà Trung thu cho các bé cùng với những phần quà cho bệnh nhân nghèo... yêu lắm và thương lắm, một ngày thật là ý nghĩa".

Trong ảnh, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vô tư cười đùa khi được mọi người đến thăm, tặng quà. Hiện sức khỏe của các bé đã ổn định sau hơn 2 tháng phẫu thuật. Theo một số thông tin được đăng tải, ngày 30/9 tới đây, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ được về nhà đón Trung thu cùng ba mẹ.



Có thể thấy, sức khỏe của hai bé đã ổn định sau hơn 2 tháng phẫu thuật tách rời - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đặc biệt này đã thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Mọi người để lại vô số bình luận chúc các bé sớm bình phục.

"Chúc mừng 2 cháu. Có bác Linh đến thăm thật là hạnh phúc", "Đẹp từ nhân cách lẫn tâm hồn, mãi tôn trọng từ việc làm đến hành động của anh", "Mừng vì 2 bé đã khỏe và vui vẻ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-mc-quyen-linh-den-tham-truc-nhi-dieu-nhi-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-cua-2-be-381186.html