Gần 1 năm sau khi bố mẹ chia tay, cuộc sống của con trai Ngọc Lan ra sao?

Sau khi ba mẹ ly hôn, cuộc sống của bé Louis - con trai Ngọc Lan và Thanh Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng.

Sau 3 năm chung sống hạnh phúc, Ngọc Lan và Thanh Bình bất ngờ thông báo ly hôn vào cuối năm 2019. Thông tin này khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, tiếc nuối bởi họ từng là một gia đình lý tưởng của showbiz Việt. Hậu ly hôn, bé Louis sống cùng mẹ. Hiện cuộc sống của Ngọc Lan bên quý tử nhận được sự quan tâm của mọi người.

Bé Louis sống vui vẻ bên mẹ Ngọc Lan - Ảnh: FB

Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, có thể thấy cuộc sống của hai mẹ con đang rất bình yên và hạnh phúc. Con trai Ngọc Lan luôn nhận được trọn tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ cùng gia đình nội ngoại.

Tuy lịch quay phim dày đặc nhưng nữ diễn viên "Luật trời" luôn dành ưu tiên hàng đầu cho con trai. Vào dịp được nghỉ học, Ngọc Lan tranh thủ đưa con trai đi du lịch nhiều nơi.

Ảnh đời thường của Ngọc Lan bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FB

Cậu nhóc càng lớn càng được khen điển trai và thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn, Ngọc Lan nghỉ làm nửa năm ở nhà chăm sóc con trai và rèn cậu nhóc vào nề nếp - Ảnh: FB

Dù không được gặp Thanh Bình mỗi ngày nhưng bé Louis vẫn nhận được trọn tình thương của ba. Những lúc rảnh rỗi, nam diễn viên đến thăm con trai và đưa cậu nhóc về nhà chơi. Trên trang cá nhân, thi thoảng anh đăng ảnh vui vẻ bên quý tử. Cách đây ít ngày, Thanh Bình còn đưa Louis về quê thăm mộ ông ngoại.

Mỗi khi Thanh Bình đến thăm, Louis cười hạnh phúc trong vòng tay ba - Ảnh: FB

Cậu nhóc nhận được trọn tình yêu thương của gia đình nội ngoại - Ảnh: FB

Dù không gặp mỗi ngày, nhưng Louis rất bám ba - Ảnh: FB

Tuy đã ly hôn nhưng Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho nhau. Cặp đôi quyết định làm bạn, cùng nhau làm mọi điều tốt nhất cho con trai chung.

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