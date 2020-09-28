Bị mỉa mai 'có chồng giàu muốn làm gì không được', Phan Như Thảo đáp trả gay gắt

Hậu trường 28/09/2020 15:10

Trước bình luận kém duyên của anti-fan về chuyện lấy chồng giàu có, Phan Như Thảo không im lặng cho qua mà đáp trả cực gắt.

Dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên được mọi người quan tâm. Cuộc sống sung túc, được chồng chiều chuộng như bà hoàng của chân dài này khiến dân mạng xuýt xoa. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cựu người mẫu họ Phan vẫn nhận về những lời "cà khịa" của anti-fan khi lấy chồng giàu hơn 25 tuổi.

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Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Phan Như Thảo bên chồng con - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Phan Như Thảo gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái gay gắt đáp trả lời mỉa mai của dân mạng về chuyện lấy chồng giàu.

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Cô 'phản pháo' dân mạng khi bị mỉa mai lấy chồng đại gia - Ảnh: FB

Vợ đại gia Đức An chia sẻ công khai: "Có bạn kia vào quăng vào mặt mình 1 câu: "Có chồng giàu muốn làm gì mà không được". Sai rồi, có chồng giàu muốn làm gì cũng được nhưng mà phải xin chồng. Còn nếu muốn giống như mình thì phải vừa có chồng giàu, vừa tự mình kiếm ra nhiều tiền để cũng giàu luôn thì mới được nhé. Đầu tuần thị phi đến chắc cả tuần này sẽ tấp nập tiền tài nè".

Động thái đáp trả vô cùng thông minh nhưng cũng không kém phần gay gắt của Phan Như Thảo được khen ngợi hết lời. Dưới bài viết, cô tự nhận bản thân đanh đá khiến anti-fan chỉ biết "câm nín".

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Phan Như Thảo 'tình bể bình' bên chồng giàu có - Ảnh: FB

Khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo từng bị mỉa mai hám giàu nên mới chấp nhận người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi. Không đôi co hay giải thích, cô chứng minh bản thân không phụ thuộc vào chồng và có đủ khả năng làm giàu.

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Từ khóa:   chồng Phan Như Thảo Đức An và Phan Như Thảo người mẫu Phan Như Thảo

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