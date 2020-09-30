Danh hài Chí Tài bật khóc vì xa vợ gần nửa năm, phải sống trong cô đơn nhung nhớ

Hậu trường 30/09/2020 10:30

Do dịch Covid-19, danh hài Chí Tài không thể sang Mỹ thăm vợ. Anh và bà xã đã xa nhau gần nửa năm.

Danh hài Chí Tài là gương mặt quen thuộc của khán giả hài kịch trong nước và hải ngoại. Với lối diễn hài hước, bình dị và gần gũi, anh chiếm được tình cảm của mọi người. Ngoài hoạt động nghệ thuật, đời tư của nam nghệ sĩ cũng được công chúng đặc biệt chú ý.

Chí Tài có cuộc sống êm đềm bên bà xã Phương Loan tại hải ngoại. Nhưng vì sự nghiệp, nam danh hài thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên hơn nửa năm qua, nghệ sĩ Chí Tài chưa được gặp vợ. Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh không thể bay sang Mỹ và bà xã cũng chưa thể về Việt Nam để thăm chồng.

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Từ phương xa, vợ Chí Tài gửi lời động viên đến chồng khiến anh xúc động - Ảnh: Internet

Mới đây, khi tham gia chương trình "Gõ cửa thăm nhà", Chí Tài đã có dịp chia sẻ về cuộc sống của mình thời gian qua. Nam danh hài cho biết, gặp mọi người bản thân rất vui, phấn khởi. Nhưng khi còn lại một mình, anh rơi vào trạng thái buồn bã, cô đơn. Gần nửa năm xa vợ, Chí Tài không ngừng nhung nhớ, mong mỏi được gặp.

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Nam nghệ sĩ không kìm được nước mắt khi nói đến nỗi nhớ thương bà xã - Ảnh: Internet

Sau khi nghe đàn anh tâm sự, MC Quốc Thuận đã mời nam danh hài xem clip với lời nhắn ý nghĩa của bà xã Phương Loan từ phương xa.

Vợ Chí Tài nhắn gửi: "Ông xã đi 5 tháng rồi, lúc trước đi 1 tháng là nhiều nhất, có tháng về 2 lần. Bây giờ vì Covid-19 nên ông xã đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Bé biết anh khó tính ăn uống lắm, ăn cá phải lấy xương ra, ăn thịt sườn cũng vậy. Bé Heo biết ý nên ông xã thích ăn đồ ăn bé làm. Hai vợ chồng ở xa nhưng lúc nào cũng điện thoại nói chuyện, vui buồn đều kể nhau nghe. Ông xã cố gắng nha".

Nghe những lời chân thành từ vợ, bạn thân Hoài Linh đã bật khóc. Được biết, Chí Tài và Phương Loan đã trải qua 33 năm chung sống hạnh phúc. Dù không có con nhưng tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau rất sâu đậm.

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