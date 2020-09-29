Ốc Thanh Vân khoe ảnh hiếm khi mang thai 6 năm trước, nhan sắc 'không phải dạng vừa' gây choáng

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường của MC Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cô được mệnh danh là một trong những người đẹp "chăm đẻ" của làng giải trí Việt. Hiện nữ diễn viên và ông xã Trí Rùa có với nhau 3 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Trên trang cá nhân, chân dài họ Phạm thường xuyên đăng ảnh và những câu chuyện vui về các nhóc tỳ.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Mới đây, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ món quà đặc biệt của các con gửi tặng. Đó là những chiếc ly bằng gốm do các thiên thần nhỏ tự làm được nữ diễn viên nâng niu, quý trọng dù chúng vẫn còn méo mó.