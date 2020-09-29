Ốc Thanh Vân khoe ảnh hiếm khi mang thai 6 năm trước, nhan sắc 'không phải dạng vừa' gây choáng

Đây là lần hiếm hoi MC Ốc Thanh Vân chia sẻ ảnh khi mang thai và nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người.
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Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường của MC Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cô được mệnh danh là một trong những người đẹp "chăm đẻ" của làng giải trí Việt. Hiện nữ diễn viên và ông xã Trí Rùa có với nhau 3 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Trên trang cá nhân, chân dài họ Phạm thường xuyên đăng ảnh và những câu chuyện vui về các nhóc tỳ.
Mới đây, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ món quà đặc biệt của các con gửi tặng. Đó là những chiếc ly bằng gốm do các thiên thần nhỏ tự làm được nữ diễn viên nâng niu, quý trọng dù chúng vẫn còn méo mó.
Đặc biệt, cô còn gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh lúc mang thai Cacao 6 năm trước. Nhìn vào ảnh này, mọi người đoán Ốc Thanh Vân đang ở những tháng cuối thai kỳ, vòng 2 khá lớn. Dù vậy, nhan sắc của bà mẹ 3 con vẫn làm nhiều chị em phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Món quà làm bằng gốm KaLaKao dành tặng “Chủ Tịch” Ốc mama. Nhìn những tấm ảnh từ lúc bầu Cacao (cách đây 6,5 năm), khi mới làm thương hiệu... mami biết mình phải cố gắng thật nhiều. Mami nghĩ đến các con trong mọi khoảnh khắc, hằng ngày chỉ mong làm xong đi đón các em bé thôi".
Ở tuổi 36 và trải qua 3 lần sinh nở, Ốc Thanh Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp bất ngờ. Cô được đưa vào top những bà mẹ nghệ sĩ "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt.