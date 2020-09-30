Ca sĩ Mỹ Lệ khoe ảnh cưới 16 năm trước bên chồng đại gia, bất ngờ với nhan sắc của cô ngày xưa

Hậu trường 30/09/2020 15:33

Chấp nhận từ bỏ sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, ca sĩ Mỹ Lệ được ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng đại gia.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Lệ bất ngờ đăng tải loạt ảnh cưới nhiều năm trước. Mừng kỷ niệm 16 năm "về chung nhà" với ông xã doanh nhân, cô hài hước viết: "Kỷ niệm 16 năm ngày kí đơn chung thân! Ông lời to còn mình lỗ nặng, may có được 3 cục vàng vớt vát".

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Mỹ Lệ khoe ảnh cưới 16 năm trước bên ông xã giàu có - Ảnh: FB

Trong ảnh, nữ ca sĩ nở nụ cười hạnh phúc khi được ông xã bế trên tay. Diện tà áo dài cưới trắng đính hoa rực rỡ, trông Mỹ Lệ vô cùng xinh đẹp. Nhìn ảnh cưới hơn chục năm trước và so với hiện tại, nhiều người nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi nhiều. 

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho dung nhan bị thời gian bỏ quên của bà mẹ 3 con: "Chị vẫn trẻ đẹp như ngày xưa", "Chị vẫn vậy, trẻ đẹp như ngày nào", "16 năm lời ba cục vàng mà chị vẫn đẹp", "Chị xinh quá"...

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Tổ ấm hạnh phúc của Mỹ Lệ sau 16 năm vun vén - Ảnh: FB
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Hiện các con đã khôn lớn, Mỹ Lệ dự định sẽ quay lại với đam mê ca hát - Ảnh: FB

Mỹ Lệ là ca sĩ đình đám cùng thời với Hồng Ngọc, Thu Minh, Thanh Thảo. Tuy nhiên khi đăng trên đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định rút lui khỏi showbiz Việt, tập trung vun vén hạnh phúc gia đình.

Sau 16 năm chung sống, cô và chồng có với nhau 3 người con, 2 gái 1 trai. Hiện hai con gái Misu và Misa đã lớn và đang đi du học tại Đức. Cậu út còn nhỏ nên vẫn được ba mẹ chăm sóc.

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