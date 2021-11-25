Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg

Hậu trường 25/11/2021 22:02

Ngoại hình hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ. Từ soái ca màn ảnh, Huỳnh Anh giờ đây đã tăng cân hơn trước.

Ngày 25/11, MC Bạch Lan Phương - bạn gái diễn viên Huỳnh Anh đăng tải loạt ảnh đời thường ở nhà của anh gây chú ý.

Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg - Ảnh 1
Ngoại hình hiện tại của Huỳnh Anh. 
Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg - Ảnh 2
Trông anh mũm mĩm, tăng cân hơn trước. 

 Trong ảnh, ngoại hình của Huỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ vì tăng cân thấy rõ. Nam diễn viên trông tròn trịa, mũm mĩm hơn so với trước đây.

Thậm chí, ở góc nhìn nghiêng, Huỳnh Anh còn lộ rõ bụng và nọng cằm. Đăng loạt ảnh của bạn trai, Bạch Lan Phương hài hước viết: "Ăn cho có sức giảm cân".

Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg - Ảnh 3
Ở góc chụp nghiêng, trông Huỳnh Anh mũm mĩm thấy rõ. 
Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg - Ảnh 4
Thông báo trước đó của Bạch Lan Phương.

 

Trước đó, Bạch Lan Phương tiết lộ bạn trai đã cán mốc 80kg. Thậm chí, cô còn hóm hỉnh cho rằng sợ mọi người sẽ không nhận ra Huỳnh Anh khi tăng cân quá đà.

Tháng 7 vừa qua,  Bạch Lan Phương khoe ảnh bạn trai từ lúc có body 6 múi vạm vỡ cho tới hiện tại với vòng bụng quá khổ. Đăng kèm clip, Bạch Lan Phương nói vui: "Không thể tin được hàng trên mạng. Bị lừa rồi".

Đoạn clip nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Một số bạn bè, người hâm mộ trêu Bạch Lan Phương cho rằng cô "dùng như phá" mới khiến Huỳnh Anh phát tướng như vậy.

Để tránh hiểu lầm, ngay sau đó, Bạch Lan Phương đã lên tiếng giải thích: "Thật ra là bác ấy bị em bắt ưỡn bụng ra cho xấu hết cỡ để em chụp đấy mọi người ạ chứ ở ngoài vẫn oke la. Đừng ai mắng em dùng như phá, bác ý chỉ đang cố để làm em vui thôi". 

Choáng ngoại hình 'phát tướng' của Huỳnh Anh: Lộ nọng cằm, chạm mốc 80kg - Ảnh 5
Huỳnh Anh trong clip tháng 7 vừa qua.

 

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