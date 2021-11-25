Antifan xúc phạm Hari Won: Gia đình đã gọi điện xin lỗi, Trấn Thành nhắn nhủ điều này

Hậu trường 25/11/2021 21:24

Nhận được lời xin lỗi từ antifan, Trấn Thành chấp nhận và mong sự việc sẽ kết thúc ở đây.

Chiều tối ngày 25/11, Trấn Thành thông báo kết quả sau khi làm việc với antifan xúc phạm vợ anh - Hari Won bằng những lời lẽ vô duyên. Thậm chí kẻ này còn mang chuyện sống chết ra để bàn luận.

Thông báo trên fanpage, Trấn Thành cho biết gia đình của antifan này đã gọi điện xin lỗi. Anh chấp nhận lời xin lỗi này và mong chuyện kết thúc tại đây.

Antifan xúc phạm Hari Won: Gia đình đã gọi điện xin lỗi, Trấn Thành nhắn nhủ điều này - Ảnh 1
Bài đăng của Trấn Thành.

 

"Như các bạn đã biết, vài ngày trước một tài khoản Facebook tên N.N đã có một bình luận rất tiêu cực về Hari trên trang của Thành.

Và chiều nay, phía gia đình của bạn N.N này đã gọi điện thoại xin lỗi Thành và Hari rồi. Và chúng tôi cũng đã chấp nhận lời xin lỗi đó.

Nên Thành mong sự việc sẽ kết thúc ở đây. Mong các bạn fan của Thành sẽ không tiếp tục làm khó bạn bằng tin nhắn hay bình luận nữa. Bạn có lời xin lỗi như vậy là đã quá đủ rồi. Hy vọng sau lần này bạn sẽ cẩn trọng hơn trong những lời phát biểu của mình.

Chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây các bạn nhé. Thân!", Trấn Thành viết.

Antifan xúc phạm Hari Won: Gia đình đã gọi điện xin lỗi, Trấn Thành nhắn nhủ điều này - Ảnh 2
Hai vợ chồng Trấn Thành đều là người yêu thương động vật. 

 

Ngày 23/11 trước đó, Trấn Thành đăng bài chia sẻ tin buồn mèo cưng rơi lầu tử vong. Dưới phần bình luận, một tài khoản tên N.N công khai rủa sả bà xã danh hài: "Cho mẹ Hari Won dương tính chết luôn cho đẹp trời".

Tức giận trước lời lẽ kém duyên, Trấn Thành phản hồi: "Bố mẹ giáo dục bạn để nói ra câu như thế hả?"; "Tôi không hiểu sao có những con người có thể thốt ra được câu nói này trong một hoàn cảnh như thế này. Mà là phụ nữ nữa chứ".

Antifan xúc phạm Hari Won: Gia đình đã gọi điện xin lỗi, Trấn Thành nhắn nhủ điều này - Ảnh 3
Antifan đưa ra lời lẽ kém duyên gây bức xúc. 

 

Không chỉ vậy, nam MC còn chụp Facebook cá nhân kẻ vô duyên, công khai danh tính, mặt mũi. "Tôi thực sự sợ hãi tư duy của con người này", anh cho hay.

Đông đảo khán giả đều bày tỏ sự đồng tình với Trấn Thành và bức xúc với lời lẽ kém duyên của antifan này.

 

 

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