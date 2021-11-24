Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết

Hậu trường 24/11/2021 14:30

Status mới nhất của Lily Chen - "ngọc nữ Bolero" gây xôn xao cư dân mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng của nữ ca sĩ.

Cách đây ít giờ, Lily Chen - người có danh xưng "ngọc nữ Bolero" gây sốc khi đăng status thông báo về cái chết. "Hôm nay Chen chết cả nhà đừng ngạc nhiên nha", Á quân Tình Bolero 2019 thông báo.

Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết - Ảnh 1
Dòng status gây hoang mang của Lily Chen.

 

Status của Lily Chen khiến dân tình không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng nữ ca sĩ. Ít phút sau, Lily Chen lại cập nhật thêm trạng thái mới, nói rõ hơn câu chuyện.

"Em mệt rồi Công Anh ơi! Anh giết em đi. Hãy để cái chết của em rửa oan cho nhiều cô gái. Đừng ai dại dột như em nữa", Lily Chen viết.

Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết - Ảnh 2
Cô nhắc tên một người đàn ông tên Công Anh.

 

Hai status mập mờ của nữ ca sĩ quê Tây Ninh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người khuyên cô không nên nói điềm gở, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Hiện, Lily Chen chưa đưa ra thêm phản hồi về chuyện này.

Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết - Ảnh 3
Lily Chen.

 

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Mỹ nhân 9x từng được giải Á quân cuộc thi Tình Bolero 2019. Ngoài ra, cô còn top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Trên mạng xã hội, Lily Chen thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh, dùng đồ hàng hiệu. Khi vướng phải tin đồn đại gia chống lưng, Lily Chen chia sẻ: "Ngoài làm nghệ thuật, tôi còn là giám đốc đầu tư cho một hãng phim, tôi có công việc kinh doanh riêng… và khẳng định, tôi là người có tài chính. Không nhận mình giàu có nhưng tất cả những gì tôi đang có hiện tại đều là thành quả của công sức lao động, tích luỹ trong nhiều năm qua".

LiLy Chen - ngọc nữ Bolero bị đồn chung bồ với Ngọc Trinh là ai?

LiLy Chen - ngọc nữ Bolero bị đồn chung bồ với Ngọc Trinh là ai?

Nữ ca sĩ tiếp tục gây sốc khi ám chỉ Ngọc Trinh là "tiểu tam".

Xem thêm
Từ khóa:   lily chen lily chen muốn chết lily chen công anh

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 32 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?