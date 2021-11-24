Status mới nhất của Lily Chen - "ngọc nữ Bolero" gây xôn xao cư dân mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng của nữ ca sĩ.

Cách đây ít giờ, Lily Chen - người có danh xưng "ngọc nữ Bolero" gây sốc khi đăng status thông báo về cái chết. "Hôm nay Chen chết cả nhà đừng ngạc nhiên nha", Á quân Tình Bolero 2019 thông báo.

Dòng status gây hoang mang của Lily Chen.

Status của Lily Chen khiến dân tình không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng nữ ca sĩ. Ít phút sau, Lily Chen lại cập nhật thêm trạng thái mới, nói rõ hơn câu chuyện.

"Em mệt rồi Công Anh ơi! Anh giết em đi. Hãy để cái chết của em rửa oan cho nhiều cô gái. Đừng ai dại dột như em nữa", Lily Chen viết.

Cô nhắc tên một người đàn ông tên Công Anh.

Hai status mập mờ của nữ ca sĩ quê Tây Ninh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người khuyên cô không nên nói điềm gở, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Hiện, Lily Chen chưa đưa ra thêm phản hồi về chuyện này.

Lily Chen.

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Mỹ nhân 9x từng được giải Á quân cuộc thi Tình Bolero 2019. Ngoài ra, cô còn top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Trên mạng xã hội, Lily Chen thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh, dùng đồ hàng hiệu. Khi vướng phải tin đồn đại gia chống lưng, Lily Chen chia sẻ: "Ngoài làm nghệ thuật, tôi còn là giám đốc đầu tư cho một hãng phim, tôi có công việc kinh doanh riêng… và khẳng định, tôi là người có tài chính. Không nhận mình giàu có nhưng tất cả những gì tôi đang có hiện tại đều là thành quả của công sức lao động, tích luỹ trong nhiều năm qua".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lily-chen-goi-ten-nguoi-dan-ong-ten-cong-anh-thong-bao-gay-soc-ve-cai-chet-438189.html