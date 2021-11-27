Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ

Hậu trường 27/11/2021 17:16

Phong độ lên xuống thất thường của Ngọc Trinh là chủ đề được bàn tán trên mạng. Khi không có "phụ tùng", vòng 1 của chân dài trông kém hấp dẫn hẳn.

Có thể nói Ngọc Trinh là người đẹp có phong độ thất thường nhất trong showbiz khi vòng 1 "lúc phồng lúc xẹp". Mỗi lần lên sóng, vòng 1 của chân dài Trà Vinh lại bị dân mạng "soi". Trong clip tiktok mới đây, Ngọc Trinh lại khiến fan thất vọng vì vòng 1 chảy xệ.

Diện mốt croptop buộc dây mỏng manh, lại "thả rông", vòng 1 người đẹp 8X trông chảy xệ, kém hấp dẫn. 

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ - Ảnh 1

Hình ảnh mới của Ngọc Trinh. Có thể thấy vòng 1 cô nàng chảy xệ, kém hấp dẫn khi diện mốt no bra.

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ - Ảnh 2

Nhìn tổng thể set đồ của Ngọc Trinh không có điểm gì để chê. Tuy nhiên, vòng 1 nhỏ, chảy xệ khiến cô mất điểm khi liên tục "thả rông".

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ - Ảnh 3

Trước đó, chân dài 8X cũng tung bộ ảnh thả rông khi diện đầm đỏ bó sát. 

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ - Ảnh 4

Áo croptop dây buộc từng được Ngọc Trinh diện trước đó. 

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ - Ảnh 5

Trong hình ảnh chụp bằng camera thường, chưa qua chỉnh sửa tại biệt thự, vòng 1 Ngọc Trinh dường như mất hút. 

Trước đó, khi bị dân mạng soi vòng 1, Ngọc Trinh đáp trả rất thẳng thắn. Cụ thể, khi một netizen bình luận: "Ngực lúc to lúc không thấy ta", Ngọc Trinh liền trả lời: "Không mặt áo ngực lấy gì có ta".

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng

Trà Ngọc Hằng - bạn thân Ngọc Trinh đăng tâm thư dài nhắc đến sự mất mát người thân, từng muốn gục ngã khiến fan lo lắng. Nhiều người để lại bình luận động viên chân dài.

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