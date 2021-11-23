Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng

Hậu trường 23/11/2021 10:19

Trà Ngọc Hằng - bạn thân Ngọc Trinh đăng tâm thư dài nhắc đến sự mất mát người thân, từng muốn gục ngã khiến fan lo lắng. Nhiều người để lại bình luận động viên chân dài.

Trà Ngọc Hằng được biết đến là bạn thân Ngọc Trinh trong showbiz. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ. Vài năm trở lại đây, chân dài 9X tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh.

Tối 22/11, Trà Hằng đăng tải bài viết dài, tâm sự nghẹn ngào khi chỉ trong 1 năm cô mất anh trai, chị dâu và em ruột. Nhắc đến sự mất mát người thân, Trà Ngọc Hằng cho biết cô ừng muốn gục ngã vì cuộc sống vô nghĩa nhưng tự vực dậy bản thân, mong muốn được tiếp tục phấn đấu.

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Trà Ngọc Hằng và Ngọc Trinh.

 

Ngoài ra, bà mẹ một con còn đăng kèm hình ảnh vừa mới mổ ngực khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ liên tục động viên hỏi thăm Trà Ngọc Hằng.

Khi trả lời một fan về do phải mổ ngực, Trà Ngọc Hằng không nói rõ, ấp úng đáp: "Bị mổ ngực vì có chút không may, nhưng xong rồi nè", "Bị te tua chị ơi"...

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Chân dài đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng.

 

Trà Ngọc Hằng và Ngọc Trinh là đôi bạn thân thiết lâu năm trong showbiz. Cả hai cùng tham gia Hoa hậu Quốc Tế Người Việt. Kết quả cuộc thi, Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu còn Trà Ngọc Hằng giữ ngôi vị Á hậu 1.

Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, cô nàng “đá sân” sang kinh doanh, đầu tư, bất động sản...Chia sẻ về nỗ lực của mình, Trà Ngọc Hằng cho biết cố gắng trong lĩnh vực mới để có thêm kinh phí lo cho bản thân và gia đình, đặc biệt là con gái. “Từ một cô gái đêm nào cũng muốn đi chơi cùng bạn bè, Hằng đã bỏ thói quen này từ rất lâu và dành hết thời gian cho công việc và nàng công chúa nhỏ bé của mình” - người đẹp tâm sự.

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Trà Hằng và con gái. 

 

Mùa dịch 2020, Trà Ngọc Hằng phải chấp nhận cảnh đóng nhà hàng khi không được hỗ trợ tiền mặt bằng, lại còn tăng giá 30%. Sang năm 2021 cũng không mấy khởi sắc hơn với chân dài khi liên tiếp mất đi ba người thân là anh trai, chị dâu và em trai trong cùng 1 năm.

Ngoài việc kinh doanh khó khăn, mất người thân, Trà Ngọc Hằng còn bị cộng sự lừa gạt hàng chục tỉ đồng. Đến tháng 7, người mẫu tiếp tục bị lừa 500 triệu thông qua hình thức lừa đảo từ những cuộc điện thoại mạo danh là nhân viên ngân hàng.

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng - Ảnh 4
Trải qua nhiều mất mát nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn cố gắng, tiếp tục phấn đấu. 

 

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