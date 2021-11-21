Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng

Hậu trường 21/11/2021 22:51

Động thái của Matt Liu đã chứng tỏ chuyện tình của anh và Hương Giang vẫn tốt đẹp, không hề 'toang' như nhiều lời đồn.

Cách đây ít giờ, Matt Liu tung một đoạn clip ngắn thu hút sự chú ý của dân mạng trên story. Đoạn clip ghi lại cảnh Hương Giang mặc đồ bó sát, đang múa cột.

CEO Singapore hào hứng viết: "Favorite" (Tạm dịch: yêu thích). Ngoài ra,anh còn thả loạt icon hình trái tim dành cho màn trình diễn nóng bỏng của bạn gái.

Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng - Ảnh 1

Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng - Ảnh 2

Matt Liu đăng clip Hương Giang múa cột vô cùng nóng bỏng.

Động thái của Matt Liu đã chứng tỏ chuyện tình của anh và Hương Giang vẫn tốt đẹp, không hề "toang" như nhiều lời đồn.

Đây cũng là lần đầu tiên Matt Liu chia sẻ hình ảnh Hương Giang sau nhiều lời đồn chia tay, đặc biệt khi Hương Giang vướng ồn ào đời tư, ở ẩn hơn nửa năm.

Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng - Ảnh 3
Hương Giang và Matt Liu.

 

Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu hẹn hò khi ghi hình chương trình thực tế "Người ấy là ai" năm 2020. Matt Liu sinh năm 1994, người Singapore gốc Hoa, CEO một công ty tại Bình Dương.

Tháng 9, Matt Liu tổ chức tiệc mừng bạn gái có xe mới. Anh nói: "Thật vô nghĩa khi phải che giấu cảm xúc của mình với thế giới. Những khoảnh khắc đặc biệt xứng đáng được chia sẻ".

Tháng 10/2020, Hương Giang đưa Matt Liu về Hà Nội ra mắt gia đình.

Khi Hương Giang vướng ồn ào đời tư, Matt Liu đưa cô đi Yên Tử nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, tới tháng 3/2021, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi Hương Giang có những chia sẻ buồn bã trên mạng xã hội. Dù tin đồn đeo bám nhiều tháng qua song cả hai không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Gần đây, Hương Giang tái xuất showbiz đồng thời tổ chức chương trình truyền hình thực tế

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