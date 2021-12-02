Diệp Lâm Anh "phớt lờ" phát ngôn "người nào không được yêu thì là người thứ 3" của Quỳnh Thư

Nói về ồn ào bị nghi ngờ hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư cho biết chuyện này cũng khá ảnh hưởng đến cô. Tuy nhiên, chân dài 8X khẳng định sự thật không như những gì cộng đồng mạng hay bên ngoài đang nói về cô. Cô còn khẳng định thêm tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn, sự thật hồi sau sẽ rõ.

Hôm qua (1/12), Quỳnh Thư xuất hiện tại một buổi họp báo chương trình mới. Sau gần 1 tháng vướng ồn ào bị nghi làm kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm vợ chồng Diệp Lâm Anh, chân dài 8X thoải mái trả lời về scandal tình cảm.

Theo tờ Doanh nghiệp và tiếp thị, khi được hỏi về quan điểm người thứ 3, Quỳnh Thư tuyên bố: "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3".

Quan điểm trên của Quỳnh Thư bị cư dân mạng phản ứng, chỉ trích và ném đá cô. Về phía Diệp Lâm Anh, bà xã Đức Phạm tỏ ra bình thản, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Tối 2/12, cô đăng ảnh check-in tại một nhà hàng sang chảnh với bạn bè. Trước đó, Diệp Lâm Anh bày tỏ thái độ bình tĩnh, như không có bất cứ xáo trộn nào.

Tối 2/12, Diệp Lâm Anh đăng ảnh check-in tại một nhà hàng hạng sang.

"Một ngày đầu tháng mới thức dậy 8h sáng, tất bật lo cúng khai trương cửa hàng rồi lật đật chạy về công ty họp marketing trễ mất hơn 30p… 12h xong việc vội vàng về nhà make up 2h chiều bắt đầu chụp hình tới trời tắt nắng mới xong xuôi.

Chạy về đến nhà chưa kịp tắm vì có hẹn với sư phụ. Năng lượng ở đâu ra mà nhiều vậy khi mà chợt nhận ra là mình đã quên cả ăn trưa… Một bữa cơm chay cùng sư phụ trước khi sư phụ về lúc 9h tối.

Tiếp tục chạy về công ty kiểm tra một chút công việc và giờ mới nhẹ nhàng ngả lưng", Diệp Lâm Anh chia sẻ công việc hàng ngày của mình.

Tối 1/12, chân dài đăng ảnh đi ăn ở nhà hàng chay.

Ngoài ra, bà mẹ hai con cũng cho biết, bản thân ngủ ngon, hoàn thành công việc hàng ngày. Cô cũng không có thời gian để "trầm tư".

"Hôm nay vậy là đủ để ngủ ngon rồi… Ngày mai lại là một ngày mới để tiếp tục không ngừng nghỉ. Chẳng có thời gian cho sự trầm tư. Hít thở và cười…với những người cần một nụ cười để cảm thấy cuộc sống thật ra đơn giản là vậy thôi", Diệp Lâm Anh kết luận.