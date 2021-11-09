Quỳnh Thư ẩn ý bị ai đó lên kịch bản hãm hại, còn chấp nhận chịu thiệt vì 'người bên cạnh'

Bị nghi là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đăng trạng thái ẩn ý bị hãm hại. Còn nhấn mạnh bản thân không muốn đôi co vì tôn trọng người bên cạnh.

Thời gian vừa qua, ồn ào xung quanh hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh và ông xã thiếu gia Đức Phạm vẫn là một đề tài được dư luận xôn xao. Đặc biệt, nhân vật được nhắc đến nhiều không kém hai vợ chồng Diệp Lâm Anh chính là diễn viên Quỳnh Thư. Nữ diễn viên được cho là nhân vật xuất hiện cùng chồng Diệp Lâm Anh tại nhà riêng vào lúc sáng sớm và dấy lên tin đồn cô chính là "người thứ 3" xen vào cuộc sống vợ chồng Diệp Lâm Anh. Diễn viên Quỳnh Thư - Ảnh: Internet Trước loạt ồn ào đó, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng, khẳng định vợ chồng cô vẫn sống chung nhà. Điều này càng khiến dư luận có nhiều phản ứng tiêu cực với Quỳnh Thư. Sau đó, nữ diễn viên cũng đã lên tiếng cho biết bản thân quá bận rộn để giải thích. Cô còn cho biết thêm, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ.

Vào ngày 3/11, bạn thân Ngọc Trinh đã có động thái đầu tiên sau loạt ồn ào trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa drama nữ diễn viên chia sẻ: “Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!”. Tưởng chừng mọi việc sẽ lắng xuống, tuy nhiên vào ngày 9/11, Quỳnh Thư bất ngờ có động thái mới được cho là liên quan tới nghi vấn xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng thiếu gia Đức Phạm.

Diễn viên Quỳnh Thư đăng tải ẩn ý bị ai đó hãm hại - Ảnh: Internet Trên trang facebook cá nhân, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ: "Có những trận đấu không phải vì sợ, hay không phải vì không thể thắng mà là vì tôn trọng cảm xúc của người bên cạnh, chọn im lặng để bản thân chịu nhận sự thiệt thòi. Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc…Thật ra trong cuộc sống có những lúc mạnh hay yếu hơn không quan trọng, quan trọng là phải cao thượng hơn". Hiện tại, dư luận vẫn tiếp tục xôn xao về dòng trạng thái đầy ẩn ý của nữ diễn viên Quỳnh Thư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-thu-an-y-bi-ai-do-len-kich-ban-ham-hai-con-chap-nhan-chiu-thiet-vi-nguoi-ben-canh-435306.html