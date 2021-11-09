Quỳnh Thư ẩn ý bị ai đó lên kịch bản hãm hại, còn chấp nhận chịu thiệt vì 'người bên cạnh'

Hậu trường 09/11/2021 14:53

Bị nghi là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đăng trạng thái ẩn ý bị hãm hại. Còn nhấn mạnh bản thân không muốn đôi co vì tôn trọng người bên cạnh.

Thời gian vừa qua, ồn ào xung quanh hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh và ông xã thiếu gia Đức Phạm vẫn là một đề tài được dư luận xôn xao. Đặc biệt, nhân vật được nhắc đến nhiều không kém hai vợ chồng Diệp Lâm Anh chính là diễn viên Quỳnh Thư. Nữ diễn viên được cho là nhân vật xuất hiện cùng chồng Diệp Lâm Anh tại nhà riêng vào lúc sáng sớm và dấy lên tin đồn cô chính là "người thứ 3" xen vào cuộc sống vợ chồng Diệp Lâm Anh.

quynh thu
 Diễn viên Quỳnh Thư - Ảnh: Internet

Trước loạt ồn ào đó, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng, khẳng định vợ chồng cô vẫn sống chung nhà. Điều này càng khiến dư luận có nhiều phản ứng tiêu cực với Quỳnh Thư. Sau đó, nữ diễn viên cũng đã lên tiếng cho biết bản thân quá bận rộn để giải thích. Cô còn cho biết thêm, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ.

Vào ngày 3/11, bạn thân Ngọc Trinh đã có động thái đầu tiên sau loạt ồn ào trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa drama nữ diễn viên chia sẻ: “Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!”.

Tưởng chừng mọi việc sẽ lắng xuống, tuy nhiên vào ngày 9/11, Quỳnh Thư bất ngờ có động thái mới được cho là liên quan tới nghi vấn xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng thiếu gia Đức Phạm. 

quynh thu
 Diễn viên Quỳnh Thư đăng tải ẩn ý bị ai đó hãm hại - Ảnh: Internet

Trên trang facebook cá nhân, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ: "Có những trận đấu không phải vì sợ, hay không phải vì không thể thắng mà là vì tôn trọng cảm xúc của người bên cạnh, chọn im lặng để bản thân chịu nhận sự thiệt thòi. Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc…Thật ra trong cuộc sống có những lúc mạnh hay yếu hơn không quan trọng, quan trọng là phải cao thượng hơn".

Hiện tại, dư luận vẫn tiếp tục xôn xao về dòng trạng thái đầy ẩn ý của nữ diễn viên Quỳnh Thư. 

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào?

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào?

Phản ứng của Quỳnh Thư được dân tình đặc biệt quan tâm sau ồn ào tình cảm gây bão mạng thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Thư vợ chồng diệp lâm anh Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?