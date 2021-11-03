Vướng vào lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư vừa chính thức lên tiếng: 'Chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ'

Hậu trường 03/11/2021 13:59

Quỳnh Thư cho biết hiện cô đang rất bận rộn nên mấy ngày qua không có thời gian giải thích tin đồn.

Những ngày qua, nhiều thông tin cho rằng cuộc hôn nhân của vợ chồng người mẫu Diệp Lâm xảy ra rạn nứt, đặc biệt là từ khi xuất hiện hình ảnh chồng của cô bước ra khỏi nhà của một người phụ nữ khác. Qua hình ảnh được đăng tải, nhiều người cho rằng cô gái đi cùng chồng Diệp Lâm Anh là người mẫu Quỳnh Thư.

Vướng vào lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư vừa chính thức lên tiếng: 'Chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ' - Ảnh 1
Người mẫu Quỳnh Thư được cho là đang cặp kè với chồng của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Vietnamnet

Sau bao ngày im ắng trước đồn đoán, mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Thư đã chính thức lên tiếng. Nữ người mẫu chia sẻ: "Những ngày qua thực sự rất bận, không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều".

Vướng vào lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư vừa chính thức lên tiếng: 'Chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ' - Ảnh 2
Quỳnh Thư chính thức lên tiếng sau tin đồn cặp kè với chồng Diệp Lâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, trên các tài khoản cá nhân, Quỳnh Thư vẫn đang khóa tính năng bình luận và chỉ cho bạn bè được bình luận trên các bài đăng của mình để tránh cộng đồng mạng ồ ạt tấn công.

Còn về phía thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh, sau báo ngày khoá Facebook ngay khi đăng bài viết nói về thông báo đã ly thân và đang chuẩn bị ly hôn với vợ thì mới đây, anh đã mở lại trang cá nhân. Tuy nhiên, đáng nói, anh vẫn giữ nguyên thông báo ly thân trên khiến cộng đồng mạng vô cùng khó hiểu. Trong khi đó, mẹ chồng của Diệp Lâm Anh đã ra mặt, công khai bênh vực con dâu và cho biết, không có chuyện ly hôn, nếu có mâu thuẫn sẽ giải quyết chuyện riêng trong nội bộ gia đình.

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Giữa ồn ào tình ái với chồng Diệp Lâm Anh, chân dài 8X liên tục thể hiện đang say đắm trong tình yêu mới trên trang cá nhân.

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