Giữa lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội, động thái ra sao?

Hậu trường 31/10/2021 17:38

Sau khi vụ việc Quỳnh Thư bước ra từ nhà riêng cùng chồng của người mẫu Diệp Lâm Anh, cư dân mạng lập tức "để mắt" đến cô nàng ngay sau đó.

Quỳnh Thư sinh năm 1989, hiện đang là người mẫu, diễn viên khá quen mặt trong các vai diễn trên màn ảnh Việt. Đồng thời, cô nàng còn được "để mắt" đến khi chơi thân với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Song, mọi chuyện lùm xùm bắt nguồn từ việc trên mạng xã hội lan truyền clip Quỳnh Thư mặc váy ngủ và bước ra từ nhà riêng cùng chồng của người mẫu Diệp Lâm Anh.

Được biết, đại gia Nghiêm Đức và Diệp Lâm Anh đã có 2 nhóc tỳ sau 3 năm kết hôn, gần đây cặp đôi vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Vậy nên, khi liên tục bị bắt gặp thân mật bên chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư không có bài đăng nào mới trên mạng xã hội. 

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Quỳnh Thư được cho là bắt gặp nhà riêng cùng chồng của người mẫu Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Trong tối ngày 30/10, một người bạn của Quỳnh Thư đã chia sẻ hình ảnh hội chị em tụ họp ở nhà hàng sang chảnh để vui chơi nhân dịp Halloween. Dựa vào những khoảnh khắc này, dễ dàng nhận ra người đẹp vẫn khá thoải mái và tận hưởng buổi tối vui vẻ cùng với những người bạn của mình. 

qyunh thu 1Giữa lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội, động thái ra sao? - Ảnh 3
Nữ diên viên đi chơi lễ cùng bạn bè của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, khi có cư dân mạng dành lời khen cho cô nàng trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng đáp lại một cách rất vui vẻ.

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Quỳnh Thư vô cùng thoải mái và vui vẻ khi tương tác trên mạng xã hội ngay lùm tình ái - Ảnh: chụp màn hình
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Diệp Lâm Anh và chồng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Quỳnh Thư và phía chồng của Diệp Lâm Anh chưa lên tiếng phản hồi để làm rõ quan hệ của cả hai. Thực hư sự việc gây xôn xao suốt mấy ngày qua là gì chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

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