Giữa lùm xùm 'tiểu tam', Quỳnh Thư bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội, động thái ra sao?

Quỳnh Thư sinh năm 1989, hiện đang là người mẫu, diễn viên khá quen mặt trong các vai diễn trên màn ảnh Việt. Đồng thời, cô nàng còn được "để mắt" đến khi chơi thân với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Song, mọi chuyện lùm xùm bắt nguồn từ việc trên mạng xã hội lan truyền clip Quỳnh Thư mặc váy ngủ và bước ra từ nhà riêng cùng chồng của người mẫu Diệp Lâm Anh.

Được biết, đại gia Nghiêm Đức và Diệp Lâm Anh đã có 2 nhóc tỳ sau 3 năm kết hôn, gần đây cặp đôi vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Vậy nên, khi liên tục bị bắt gặp thân mật bên chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư không có bài đăng nào mới trên mạng xã hội.