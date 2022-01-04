Bị 'khui' lại ảnh thời xưa cũ 'hoa hòe' đậm chất miền Tây, Minh Tú có hành động hài hước thế này

Hậu công khai hình ảnh bạn trai ngoại quốc, Minh Tú khiến netizen rần rần vì sắp có một đám cưới thế kỷ diễn ra với nhiều khách mời “máu mặt” của giới showbiz. Tuy nhiên mới đây, nàng siêu mẫu lại khiến fan hâm mộ phải nháo nhào khi bị “lục” lại một vài tấm ảnh ngày xửa ngày xưa.

Nhìn những bức ảnh “hai lúa” của chị đẹp làng mẫu Việt, ai cũng ngơ ngác vì phong cách rất chi là trẻ trâu” đậm chất “Thúy Liễu”. Trong ảnh, Minh Tú "quất" nguyên cây đồ bộ "con gái miền Tây", nào hoa hoè hoa sói đủ cả. Khi selfie, cô chu bờ môi quyến rũ, đưa máy lên cao khoe sự nhí nhảnh nhưng lại không giấu được làn da đen nhẻm. Nhìn khoảnh khắc có chút "phèn" của Minh Tú ngày ấy mà netizen đua nhau khoe đã... nhịn cười không nổi.

Khác hẳn với vẻ đep quyến rũ hiện tại, nhìn những bức ảnh cũ của Minh Tú, cư dân mạng phải trầm trồ vì nàng siêu mẫu đã có màn bứt phá về nhan sắc ra sao. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, khi còn trẻ Minh Tú đã có nụ cười vô cùng duyên dáng với đôi môi siêu quyến rũ. Màn thăng hạng nhan sắc của “Thúy Liễu” khiến nhiều người không thể tin nổi.

Minh Tú với màn thăng hạng nhan sắc khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Bị đào lại quá khứ, đích thân Minh Tú cũng còn phải thốt lên lời “thỉnh cầu” cư dân mạng tha cho mình: "Chuyện cũ mình bỏ qua dùm. Tết này mình cười lên haha chứ mà không bỏ qua là huhu". Tuy vậy, cộng đồng mạng vẫn rôm rả với những bình luận hài hước: “Trời trời hồi xưa chế "trẻ trâu" dữ vậy”, “Không phải khen chứ đôi môi chị Tú quyến rũ lắm”, “Ủa ai vậy không phải chị Liễu”, “Không dám nhìn hình hồi xưa luôn á chị”, “Cái môi ô dề nha chị”, “Đây là Thuý Liệu chị của Thuý Liễu”…

Đích thân nàng siêu mẫu lên tiếng mong cư dân mạng bỏ qua cho mình