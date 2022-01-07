Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước

Hậu trường 07/01/2022 10:42

Thùy Tiên đã chính thức về đến Việt Nam sau thời gian dài kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021. Việc đầu tiên nàng hậu làm sau khi về nước khiến nhiều người thích thú.

Chiều tối 6/1 vừa qua, hoa hậu Thùy Tiên đã có mặt tại sân bay Thái Lan để chính thức trở về nước sau quãng thời gian dài làm việc tại đây. Tại đây, chủ tịch MGI - Mr. Nawat và bà phó chủ tịch MGI - Mrs. Teresa cùng người hâm mộ đã có mặt để tiễn Thùy Tiên về nước.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước - Ảnh 1
Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước - Ảnh 2

Rạng sáng 7/1, Miss Grand International 2021 chính thức đặt chân về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thùy Tiên trở về nước sau khi đăng quang. Tuy nhiên, người đẹp không tổ chức sự kiện chào đón cùng người hâm mộ mà bay thẳng đến Đà Nẵng và thực hiện cách ly ba ngày theo đúng quy định của nhà nước tại khách sạn. Thùy Tiên mang theo 8 kiện hành lý trong chuyến đi này.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, Thùy Tiên đã có những chia sẻ đầu tiên khi về tới Việt Nam sau một khoảng thời gian dài ở Thái Lan tham gia các hoạt động với cương vị Miss Grand International 2021.

Theo đó, Miss Grand 2021 cho biết cảm giác đầu tiên của cô sau khi về nước đó là… rất đói. Chính vì vậy, cô nàng đã lập tức thưởng thức một bữa ăn Việt Nam. Thùy Tiên cũng nhờ mọi người gợi ý giúp về những việc có thể làm trong suốt thời gian cách ly.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước - Ảnh 4

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ được khen ngợi về sắc đẹp và sự thông minh khi mang niềm tự hào về cho đất nước, Thùy Tiên còn rất được lòng người hâm mộ bởi tích cách hài hước và thân thiện của mình.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước - Ảnh 5

Sau khi đăng tải, Thùy Tiên cùng các Á hậu của cuộc thi ở lại tại Thái Lan để tham gia các hoạt động. Trước đó, người đẹp dự tính sẽ về Việt Nam cùng chủ tịch MGI - Mr. Nawat trong ngày đầu năm, thế nhưng, nàng hậu sau đó đã phải gác lại và đến nay mới có thể chính thức trở về nước. Người đẹp cũng đi một mình thay vì đi cùng Mr. Nawat như dự tính trước đó.

Thùy Tiên đốt mắt fan với bộ ảnh bikini khoe thân hình chữ S trước khi bay về nước

Thùy Tiên đốt mắt fan với bộ ảnh bikini khoe thân hình chữ S trước khi bay về nước

Sau khi đăng quang, body và nhan sắc Miss Grand International 2021 Thùy Tiên ngày càng đỉnh.

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