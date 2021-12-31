Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính

Hậu trường 31/12/2021 09:33

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, cô sẽ đón năm mới tại Thái Lan thay về trở về nước vào 1/1 như dự tính trước đó.

Kể từ khi sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên được quan tâm hơn cả. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nhất cử nhất động của nàng hậu đều được khán giả nước nhà quan tâm.

Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính - Ảnh 1

Cũng kể từ khi đăng quang, Thùy Tiên rất bận rộn với lịch làm việc tại Thái Lan. Đến nay, đã hơn 1 tháng ở tại xứ sở chùa Vàng, nàng hậu vẫn đang tích cực với các hoạt động của mình tại đây và chưa thể trở về nước. Đông đảo fan đang mong ngóng ngày nàng hậu chính thức mang vương miện về Việt Nam và tham gia các hoạt động tại nước nhà.

Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính - Ảnh 2

Còn nhớ cách đây chưa lâu, Thùy Tiên từng thông báo sẽ trở về Việt Nam vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2022, ngày 1/1 để tận hưởng không khí dịp Tết dương lịch tại quê nhà cũng như được tham gia các dự án còn đang chờ.

Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính - Ảnh 3

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Thùy Tiên bất ngờ thông báo sẽ không thể về Việt Nam để đón năm mới như dự định. Thay vào đó, cô sẽ tiếp tục thực hiện các công việc tại Thái Lan. Trên Instagram cá nhân, người đẹp 9X đăng tải loạt ảnh zoom cận vòng eo săn chắc kèm theo thông báo chuẩn bị tham gia nhiều sự kiện trong nhiệm kỳ tại Thái Lan.

Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính - Ảnh 4

Thùy Tiên cho biết mình đang rất nhớ quê hương và sẽ quay trở về Việt Nam. Bài đăng của Thùy Tiên đã nhận được sự cảm thông từ các fan bởi nhiều người hiểu rằng, với vai trò mới, đặc biệt là trên cương vị của một Hoa hậu thì lịch làm việc của cô nàng sẽ vô cùng dày đặc.

Lịch làm việc dày đặc tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên không thể về nước đón năm mới như dự tính - Ảnh 5

Tuy nhiên, với tần suất hoạt động liên tục, khán giả cũng có phần lo lắng cho sức khỏe của Thùy Tiên. Trước đó, nàng hậu từng tiết lộ sức khỏe bản thân không được tốt nên đã tự đến bệnh viện tại Thái Lan để khám bệnh. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh lộng lẫy, tràn đầy năng lượng trong quá trình thực hiện nhiệm kỳ của mình.

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Từ khóa:   Miss Grand Thùy Tiên Thùy Tiên về nước Nguyễn Thúc Thùy Tiên

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