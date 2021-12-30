Xót xa dàn nghệ sĩ Táo Quân: Tập kéo dài xuyên đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C, ăn vội vã lót bụng

Hậu trường 30/12/2021 20:55

Để kịp ngày cuối năm sắp cận kề, dàn nghệ sĩ Táo Quân hiện đang bận bịu hơn bao giờ hết. Với giờ tập kéo dài xuyên đêm, dàn nghệ sĩ chỉ có thể ăn vội vã những bữa ăn lót bụng.

Năm nào cũng thế, cứ cuối năm, việc cả nhà cùng nhau mở Táo Quân xem có lẽ đã là một điều hết sức quen thuộc, không có lại thấy thiếu thiếu. Năm nay, thông tin Táo Quân sẽ chính thức trở lại khiến nhiều khán giả vô cùng. Thế nhưng, ít ai biết, để mang lại những phút giây giải trí trong ngày cuối năm Xuân về, dàn nghệ sĩ hiện đang vô cùng vất vả và cống hiến hết mình.

Xót xa dàn nghệ sĩ Táo Quân: Tập kéo dài xuyên đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C, ăn vội vã lót bụng - Ảnh 1
Các nghệ sĩ cập nhật hình ảnh tập luyện cho Táo Quân (Ảnh: FBNV)

Dù chưa rõ sự xuất hiện của Bắc Đẩu sẽ ra sao (do nghệ sĩ Công Lý đang gặp vấn đề sức khoẻ) nhưng khán giả đã an tâm phần nào hơn khi thấy loạt ảnh hậu trường tập luyện dần được dàn nghệ sĩ chia sẻ trên MXH.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, vẫn là những nghệ sĩ quen thuộc của Táo Quân mọi năm như: Nghệ sĩ Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, Xuân Bắc…

Xót xa dàn nghệ sĩ Táo Quân: Tập kéo dài xuyên đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C, ăn vội vã lót bụng - Ảnh 2
Nghệ sĩ Quang Thắng cập nhật hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện tới nửa đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C (Ảnh: FBNV)

 

Giữa những giờ tập luyện xuyên ngày đêm, các nghệ sĩ trong quãng thời gian này đều dành phần lớn thời gian ở phòng tập, ăn uống, ngủ nghỉ cũng bị ảnh hưởng, chủ yếu là qua loa, nhanh gọn. Mới đây nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ vài tấm ảnh hé lộ hậu trường bữa ăn khuya của dàn sao Táo Quân.

Xót xa dàn nghệ sĩ Táo Quân: Tập kéo dài xuyên đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C, ăn vội vã lót bụng - Ảnh 3

Có thể thấy, vì không có thời gian về ăn cơm nhà hay ăn ngoài nên nhiều nghệ sĩ chỉ có thể mua đồ ăn về phòng tập dùng bữa, các món ăn gồm có: snack, bánh ngọt, hoa quả ăn nhâm nhi…

Đều đặn dịp cuối năm nào các nghệ sĩ cũng đã quen tiến độ luyện tập căng thẳng này nên ai nấy không cảm thấy mệt mà đều rất vui.

Xót xa dàn nghệ sĩ Táo Quân: Tập kéo dài xuyên đêm giữa trời Hà Nội 13 độ C, ăn vội vã lót bụng - Ảnh 4

Dưới phần bình luận, khán giả dành lời chúc sức khoẻ và cảm ơn sự cống hiến miệt mài của dàn nghệ sĩ Táo Quân. Hơn 18 năm lên sóng, hơn 18 lần tập luyện bền bỉ xuyên ngày đêm, hàng trăm bữa ăn qua loa… Tất cả là vì món ăn tinh thần đêm 30 của cả nước.

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