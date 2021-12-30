Trước việc Thương Tín 'quay lưng' với loạt ân nhân, mạnh thường quân tiết lộ chi tiết mới liên quan đến kiện tụng, khẳng định vẫn tiếp tục đồng hành

Đến ngày 28/12, nhạc sĩ Tô Hiếu - người từng đứng ra giúp đỡ Thương Tín - đã có buổi livestream tuyên bố sẽ không còn dính dáng đến nam diễn viên đồng thời cho rằng tài tử "Biệt động Sài Gòn" đã sai khi có những phát ngôn liên quan đến Trịnh Kim Chi.

Thời gian gần đây, diễn viên Thương Tín nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi lên tiếng "tố" diễn viên Trịnh Kim Chi - người từng đứng ra kêu gọi quyên góp cho ông khi bị đột quỵ - có những "nhập nhằng" trong chuyện tiền bạc. Thậm chí, MC Phạm Anh cũng bị nam diễn viên nghi ngờ đưa vợ ông đi lập tài khoản ngân hàng trong lúc ông đang hôn mê dù sau đó, số tiền vợ chồng Thương Tín nhận được từ các mạnh thường quân chuyển qua tài khoản mới này lên đến gần 400 triệu.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, anh N.H. cho biết anh vẫn sẽ kiên định với quyết định giúp đỡ Thương Tín của mình, trước sau như một bất chấp dư luận có tranh cãi.

Lúc này, cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý về anh N.H (kinh doanh quán ăn ở phường 3, quận 11, TP HCM) - người đang "cưu mang", giúp đỡ nơi ăn, chốn ở cho Thương Tín và đặt ra câu hỏi liệu anh có tiếp tục "đồng hành" cùng nam diễn viên sau hàng loạt ồn ào?.

Ngoài ra, anh N.H. cũng tiết lộ đã nhận được rất nhiều lời khuyên của bạn bè và cả người lạ rằng nên ngừng giúp đỡ Thương Tín kẻo sẽ "rước họa vào thân". Tuy nhiên, mạnh thường quân này cho rằng "ai cũng có ưu và khuyết điểm cả", anh không bênh vực hay hùa theo nhưng sẽ hỗ trợ Thương Tín làm sáng tỏ vấn đề.

Anh N.H. và Thương Tín - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Mình nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ người quen và cả người lạ khuyên nên dừng giúp anh Tín, vì nam diễn viên "ăn cháo đá bát", "vô ơn" với ân nhân. Bạn bè thân cũng không ngừng can ngăn, nhưng mình có cái nhìn khách quan, quan điểm của mình là vậy.

Mình biết nhìn người chứ, ai cũng có ưu và khuyết điểm cả. Cái tốt thì nên khuyến khích, cái xấu thì sửa đổi. Mình không bênh vực hay hùa theo nhưng sẽ hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật" - anh H. cho hay.

Được biết, Thương Tín đã ủy quyền nhờ anh N.H. hỗ trợ về mặt pháp lý làm rõ trắng đen về chuyện tiền bạc. Sau khi đồng ý, làm việc với luật sư, anh đã hoàn tất xong thủ tục, đơn từ. Qua đây, người "cưu mang" Thương Tín cũng hy vọng dư luận bình tĩnh nhìn nhận sự việc, chờ kết quả của cơ quan chức năng trước khi đưa ra phán xét.

"Mình không sợ gì cả, chỉ sợ mình làm sai. Mình cũng là người đứng ngoài cuộc không rõ đúng sai sự việc, ở giữa trung gian là lựa chọn đúng đắn nhất. Còn anh Tín sai hay người nào đó sai sẽ có pháp luật giải quyết" - mạnh thường quân chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.