Hé lộ biệt danh chồng tương lai, Mỹ Tâm khiến netizen khoái chí réo tên Hà Anh Tuấn

Vừa qua, netizen không khỏi thích thú với loạt hint giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Theo đó, khi đang trò chuyện cùng fan, Mỹ Tâm bất ngờ đặt ra câu hỏi: “Chị có chồng thì tụi em gọi chồng chị là gì?”. Khi khán giả phía dưới sân khấu hô vang 2 chữ: “Anh đẹp”. Mỹ Tâm đã lập tức gật gù đồng tình: “Thì nó hợp lý quá rồi còn gì nữa. Vì chị là chị đẹp mà”.

Tuy nhiên, dân tình cũng bất ngờ soi ra, biệt danh này rất trùng hợp với Hà Anh Tuấn, bởi nam ca sĩ thường hay được người hâm mộ ưu ái gọi với tên gọi “anh đẹp”, “chú đẹp” hoặc nhiều biệt danh khác như “trai đẹp tháng Tư”. Vì lý do đó, cư dân mạng đã liên tục réo tên Hà Anh Tuấn và nhiệt liệt “đẩy thuyền” cho cặp đôi.

Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn vốn được biết là cặp đồng nghiệp rất thân thiết, không những vậy cặp đôi còn từng có với nhau rất nhiều khoảnh khắc tình tứ trên sân khấu khiến dân tình đổ “liêu xiêu”. Vốn là 2 ngôi sao đình đám nhưng đã đến tuổi U40 mà vẫn “ế” nên Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn càng được nhiệt liệt “ghép đôi” hơn nữa.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là sự trông chờ từ người hâm mộ mà thôi. Bởi Mỹ Tâm thời gian trở lại đây được cho là đang trong một “mối quan hệ đặc biệt” với Mai Tài Phến. Cặp đôi nhiều lần để lộ những khoảnh khắc tình tứ, thân mật bên nhau, không những vậy, Mỹ Tâm còn từng khẳng định muốn tiến đến 1 mối quan hệ lâu bền với Mai Tài Phến.

Về phía Hà Anh Tuấn, dù luôn được người hâm mộ “nhiệt liệt ship” với nhiều mỹ nhân đình đám của showbiz Việt, thế nhưng đến nay nam ca sĩ vẫn “lẻ bóng” và vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz, nếu một ngày Hà Anh Tuấn công khai “nửa kia”, chắc chắn sẽ trở thành sự kiện bùng nổ MXH và khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ “tan vỡ”.