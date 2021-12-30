Con gái ruột thông tin về Lễ Bách Nhật Trai Tuần của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam

Con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ thông tin chi tiết về chương trình Lễ Bách Nhật Trai Tuần (cúng 100 ngày) của mẹ ruột tại Việt Nam.

Đã gần 100 ngày kể từ lúc ca sĩ Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19, đến nay hình ảnh của giọng ca Bông Điên Điển vẫn in đậm trong tâm trí người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ.

Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19 - Ảnh: Internet

Mới đây, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ thông tin chi tiết về chương trình Lễ Bách Nhật Trai Tuần (cúng 100 ngày) của mẹ ruột tại Việt Nam.

Thông báo về lễ cúng thất 100 ngày cố ca sĩ - Ảnh: FBNV

Theo thông báo, lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ sẽ diễn ra tại Mỹ ngày 2/1/2022, còn ở Việt Nam được tổ chức sau đó 3 ngày.

Cụ thể, ngày 5/1/2022, Lễ Bách Nhật Trai Tuần Phi Nhung sẽ diễn ra tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở quận Bình Thạnh. Thời gian tổ chức từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 20 giờ cùng ngày.

Trước đó, Wendy Phạm cũng thông tin chính thức về lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ ở Mỹ. Theo đó, con gái cố ca sĩ dự tính làm lễ cúng cho mẹ trước 3 ngày và có quà tặng cho người tới dự cầu siêu là áo thun và khẩu trang in hình mẹ.

Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: FBNV

Ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Nữ ca sĩ không may mắc bệnh trong quá trình thiện nguyện mùa dịch. Sau khi Phi Nhung mất, Việt Hương đã đích thân đưa tro cốt ca sĩ về Mỹ đoàn tụ với con gái.

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