Hồ Văn Cường 'suy dinh dưỡng', dư luận chỉ trích công ty quản lý cũ, 'cậu cả' nhà Phi Nhung lập tức có bài đăng gây chú ý với cách xưng hô 'đáng ngờ'

Hậu trường 29/12/2021 17:29

Sau khi Hồ Văn Cường tái xuất với thân hình cò hương, con trai cả cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có bài đăng gây chú ý khi nhắc ẩn ý tên của giọng ca nhí.

Mới đây, sau khi Hồ Văn Cường tái xuất showbiz bằng loạt ảnh chỉnh chu, "sang - xịn - mịn" trong studio, vóc dáng gầy gò thấy rõ của quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 khiến nhiều người lo lắng. Trả lời trên Dân Việt, đại diện công ty quản lý mới của Hồ Văn Cường tiết lộ giọng ca trẻ chỉ cao 1m56 và nặng 46kg ở tuổi 18.

Thông tin này đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Nhiều người khẳng định với thể trạng như trên, rất có thể Hồ Văn Cường đang bị suy dinh dưỡng. Chính việc này đã khiến nhiều bình luận không hay nhắm vào công ty quản lý cũ - cũng là công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung.

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Sau khi tái xuất Showbiz, giọng ca trẻ lộ thân hình 'cò hương' đáng báo động - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận đang xôn xao, thì cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của Phạm Đức Hiếu - con trai cả giọng ca Bông Điên Điển đã có động thái gây chú ý.

Cụ thể, Đức Hiếu cho hay bản thân và các em đều được mẹ nuôi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ đến tập luyện thể dục thể thao.

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Bài đăng của Phạm Đức Hiếu - Ảnh chụp màn hình

Đức Hiếu viết: "Trước đây mẹ của con rất bận nhưng mẹ hay bảo: Các con phải có sức khỏe rồi làm gì cũng thành công thế là ngày nào mẹ cũng bắt chúng con tập thể dục (trong đó có bạn C). Mẹ tôi còn xuống tận phòng tận giường để năn nỉ bạn tập á bạn C. Có khi rảnh thì mẹ cùng lên tập cười đùa luôn vui vẻ. Mẹ mua dụng cụ cho mấy con tập. Nhiều lúc các con lười xin thầy nghỉ mà mẹ không cho. Ngoài ra mẹ con mua sữa vì sợ nếu ăn uống bình thường thì không đủ chất. Mẹ còn bảo các con phải ăn cơm nhiều vào. Giờ mẹ chúng con không còn nữa ước gì thời gian không trôi nhanh như vậy để chúng con quý thời gian đó giờ lại muốn được bên mẹ cùng mẹ tập thể dục. Cảm ơn mẹ rất nhiều".

Đáng chú ý nhất khi Phạm Đức Hiếu nhắc đến một nhân vật được cậu gọi là "bạn C" và đăng kèm ảnh Hồ Văn Cường lúc tập luyện cùng mẹ nuôi Phi Nhung. Từ đây, nhiều người chắc chắn "bạn C" mà con trai cả Phi Nhung đề cập không ai khác ngoài Hồ Văn Cường.

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Đức Hiếu đăng kèm 2 bức ảnh tập gym của anh và Hồ Văn Cường cùng mẹ nuôi - Ảnh: FBNV

Theo đó, con trai cả của cố ca sĩ đề cập đến việc Hồ Văn Cường cũng từng được mẹ nuôi lo lắng đủ đường, thậm chí là lên tận phòng năn nỉ tập thể dục.

 

Theo lời con trai cả Phi Nhung, khi các con lười biếng không thích tập thì mẹ nuôi đều không cho phép. Đức Hiếu còn tiết lộ anh và các em nuôi đều được mẹ nuôi bồi bổ sữa, bắt phải ăn cơm nhiều vào vì sợ các con không đủ sức khỏe.

Bài đăng của Phạm Đức Hiếu ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM. Nhiều người cho rằng "cậu cả" nhà Phi Nhung đang ẩn ý về việc Hồ Văn Cường ít vận động thể thao. Mặc dù không rõ, động cơ có liên quan gì đến việc giọng ca nhí bị suy dinh dưỡng gần đây không, song cũng đã khiến netizen xôn xao không ít.

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Trái ngược với dự đoán của nhiều người rằng Hồ Văn Cường sẽ không thể tiến xa thêm khi “vô ơn” với Phi Nhung, nam ca sĩ nhí ở hiện tại thời đến cản không kịp, liên tục được ưu ái, đắt show.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phạm Đức Hiếu Phi Nhung

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