Hồ Văn Cường “trúng số” khi vận may liên tục kéo đến, đắt show, được ưu ái sau loạt ồn ào với Phi Nhung

Vốn bị cho rằng “vô ơn” với người từng giúp đỡ mình, Hồ Văn Cường bị nhiều khán giả cho rằng sẽ không thể “ngóc đầu” dậy nổi vì không còn ai dám đứng ra giúp đỡ cậu bé nữa. Thế nhưng, chỉ mới vài tháng trôi qua, trong những ngày cuối năm 2021, Hồ Văn Cường đã liên tục được mời tham gia các show diễn ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Mới đây, phía Hồ Văn Cường tiết lộ, sắp tới, nam ca sĩ sẽ tham gia một sự kiện tại Quảng Ngãi. Ngay lập tức, fan hâm mộ của Hồ Văn Cường đã rủ nhau mua quà chờ nam ca sĩ đến Quảng Ngãi biểu diễn để tặng. Qua đó, có thể thấy, các fan của Hồ Văn Cường vẫn luôn yêu thương nam ca sĩ, không quay lưng khi cậu bị tố vô ơn với mẹ nuôi Phi Nhung.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường sắp tới đây còn nhận lời mời tham dự chương trình âm nhạc tại Hà Nội. Sau đó, đến cuối tháng 1/2022, Hồ Văn Cường sẽ còn tham gia đêm nhạc lớn tại TP.HCM.

Sau nhiều ồn ào bị phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung chèn ép, không đưa tiền cát-xê đi hát nhiều năm, Hồ Văn Cường đã quyết định dọn ra ở riêng, rời công ty quản lý của Phi Nhung và không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Được biết, trước đó, Hồ Văn Cường đã được doanh nhân Đức Thụy hứa đầu tư, xây nhà, ca sĩ Ngọc Sơn cũng muốn đỡ đầu trong nghệ thuật, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đề nghị tặng 500 triệu đồng…

Tuy nhiên, nam ca sĩ đều từ chối những lời mời hấp dẫn này vì muốn tìm nơi hợp tác dài lâu và muốn tịnh dưỡng vì lý do sức khỏe: “Cường 18 tuổi, có quan điểm riêng, có tiền tiết kiệm lo chi phí học tập, sinh hoạt. Mọi thứ đều do cậu ấy quyết định, không ai ép buộc được” - người đại diện mới của Hồ Văn Cường chia sẻ.