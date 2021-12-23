Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal "chuốc say úp sọt" năm nào?

Hậu trường 23/12/2021 09:22

Nhìn hình ảnh con trai Ngô Kiến Huy hiện đã lớn phổng phao và có cuộc sống hạnh phúc bên Thanh Thảo, nhiều người không khỏi thắc mắc liệu cuộc sống của Thụy Anh - mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện ra sao?

Nhắc về 1 trong những scandal “chấn động” showbiz Việt 10 năm về trước, chắc hẳn ai nấy đều nhớ về cuộc tình vô cùng ồn ào giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Thời điểm đó, Thụy Anh khiến công chúng ngỡ ngàng khi công khai việc mang thai con của Ngô Kiến Huy. Thời điểm đó, nam ca sĩ đang là học trò thân thiết Thanh Thảo.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 1

Về phía Ngô Kiến Huy, nam ca sĩ tuyên bố cho biết không hề yêu Thụy Anh và yêu cầu xét nghiệm ADN để xem con Thụy Anh có phải con ruột của mình không. Song, sau khi có kết quả bé Jacky Minh Trí chính là con ruột của mình, nam ca sĩ lại tuyên bố việc em bé chào đời là ngoài dự kiến của mình vì anh và Thụy Anh hoàn toàn không yêu nhau. Em gái Thanh Thảo cũng bị gắn mác “chuốc say, úp sọt” Ngô Kiến Huy.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 2

Việc từ chối nhận trách nhiệm với con trai khiến Ngô Kiến Huy nhận về phản ứng gay gắt của khán giả thời điểm ấy. Về phía Thanh Thảo, cô cũng tỏ ra rất giận dữ trước thái độ của đàn em. Đến cuối cùng, nữ ca sĩ là người đứng ra nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bé Jacky Minh Trí thay vì để em gái tự nuôi nấng. Thanh Thảo đưa con trai Ngô Kiến Huy qua Mỹ, làm giấy tờ nhận con và nuôi nấng cậu bé đến ngày hôm nay.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 3

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 4

Ở thời điểm hiện tại, con trai Ngô Kiến Huy đã bước sang tuổi lên 10. Về phía Thụy Anh và cả Ngô Kiến Huy hiện cũng đều đã có cuộc sống mới. Được biết, ở Mỹ, em gái Thanh Thảo kết hôn với một Việt kiều. Đến hiện tại, Thuỵ Anh và chồng đã có thêm 2 bé gái xinh xắn, đáng yêu. Ông xã Thuỵ Anh thường xuyên góp mặt trong những bữa tiệc nhà Thanh Thảo và có mối quan hệ thân thiết với con ruột Ngô Kiến Huy.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 5

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 6

Ngoài thời gian chăm sóc các con, em gái Thanh Thảo còn chuyển sang kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Từ sau scandal với Ngô Kiến Huy, Thụy Anh chỉ một lần duy nhất bất ngờ “bóng gió” việc Ngô Kiến Huy “sống không đạo đức, không biết ơn nghĩa trên dưới”, đó là vào thời điểm Khổng Tú Quỳnh chia tay Ngô Kiến Huy sau hơn 10 năm bên nhau.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 7

Cụ thể, cố viết: “Dù bị dập tơi tả bởi những câu chuyện tự bịa như phim Hồng Kông bên hông chợ lớn, nào là chuốc say - úp sọt - gài bẫy các kiểu... Thế mà mình vẫn im lặng, không thèm chấp, vẫn sống, vẫn vui vẻ và xinh xắn. Tới tận bây giờ, ai sống không đạo đức, không biết ơn nghĩa trên dưới, mình cũng chả trách nửa lời. Nhưng đối với mình tuổi trẻ dù có nông nổi, bồng bột đến đâu mình vẫn dám làm dám chịu không lý do gì hết. Vẫn chịu trách nhiệm cho chính câu chuyện của mình hay con cái, gia đình của mình mới là điều quan trọng nhất. Người ta nhìn vào phẩm chất, tư cách, hành động của một con người qua thời gian và những gì họ làm”.

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 8

Mẹ ruột con trai Ngô Kiến Huy hiện tại ra sao sau scandal 'chuốc say úp sọt' năm nào? - Ảnh 9

Cách đây không lâu, Thanh Thảo cũng tiết lộ việc bé Jacky Minh Trí đã tự tìm hiểu trên mạng và biết Ngô Kiến Huy là bố ruột của mình. Tuy nhiên, theo lời nữ ca sĩ, cô cho biết cậu bé không hề muốn gặp lại bố của mình. Ngô Kiến Huy đến nay cũng chưa từng một lần nhắc đến con trai và chỉ tập trung phát triển công việc.

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