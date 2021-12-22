Lệ Quyên khoe loạt quà noel được tình trẻ kém 12 tuổi tặng, lộ chi tiết khiến người xem “đỏ mặt”

Thời gian gần đây, Lệ Quyên vô cùng hạnh phúc với cuộc sống của mình. Không chỉ hoàn thiện được căn biệt thự mới sang trọng và hoành tráng khiến nhiều người trầm trồ, nữ ca sĩ còn đang có những ngày tháng hạnh phúc viên mãn bên người yêu kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu.

Nhân kỷ niệm Giáng sinh thứ 2 bên nhau, Lệ Quyên mới đây đã khoe loạt quà được chuẩn bị rất công phu đến từ người tình trẻ, kèm với đó là những lời nhắn gửi vô cùng ngọt ngào đến anh chàng: “Món quà sẽ giá trị khi người tặng gửi tất cả cảm xúc và vào nó. Luôn tỉ mỉ như thế. Cám ơn chàng trai. Giáng sinh thứ 2. Ngôi nhà tràn ngập yêu thương” - cô viết.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tung clip khoe từng ngóc ngách căn villa đã “ngập mùi” Giáng sinh nhờ những món quà từ tình trẻ. Theo như cô tiết lộ, mọi thứ đều do một tay Lâm Bảo Châu chuẩn bị như một món quà Noel dành cho người yêu.

Lâm Bảo Châu chuẩn bị tỉ mỉ từng phụ kiện để phù hợp với từng ngóc ngách trong nhà. (Ảnh chụp màn hình)

Những bình hoa tươi và cây Giáng sinh được anh chàng đặt rải rác trong nhà, sẵn sàng cho mùa lễ hội. (Ảnh chụp màn hình)

Lâm Bảo Châu chuẩn bị tỉ mỉ từng phụ kiện để phù hợp với từng ngóc ngách trong nhà. (Ảnh chụp màn hình)

Khu vực cầu thang dát vàng cực kỳ sang chảnh được tình trẻ Lệ Quyên chuẩn bị những cây thông mini vô cùng đáng yêu. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, cặp đôi khiến dân tình phải “đỏ cả mặt” khi không ngần ngại phát cẩu lương. Theo đó, khi Lâm Bảo Châu than mình đã chuẩn bị cả ngày đến “sụn cả lưng”, Lệ Quyên lập tức gửi đến người tình một nụ hôn “nồng cháy”

Ảnh chụp màn hình

Lâm Bảo Châu được công chúng biết đến là người yêu kém 12 tuổi của Lệ Quyên. Cách đây hơn 1 năm, sau khi ly hôn với chồng đại gia, nữ ca sĩ bất ngờ công khai hẹn hò cùng người tình trẻ tuổi. Từ ngày công khai, cặp đôi rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn và tình tứ bên nhau.