Trong ngày giỗ đầu cho chồng, Linh Lan - vợ 2 cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã làm 1 mâm cơm chay cúng đơn giản tại nhà riêng ở Vĩnh Long. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc cùng con gái Helen 3 tuổi đứng bên di ảnh của chồng và viết 1 bức tâm thư dài khiến nhiều người xúc động.

Trả lời Dân Việt, Linh Lan cho biết sau 1 năm Vân Quang Long qua đời, cuộc sống của cô và con gái Helen gặp nhiều khó khăn. Những ồn ào thời điểm chồng qua đời đã khiến cô đến nay vẫn bị nhiều người bàn tán, liên tục đưa ra những thông tin sai lệch… khiến cô chịu nhiều tổn thương.

Dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng cô vẫn liên tục bị nhiều kẻ xấu quấy rối, đe dọa. Thậm chí, vợ 2 Vân Quang Long đã nhiều lần phải kêu cứu và nhờ Công an vào cuộc để bảo vệ mình. Linh Lan thẳng thắn cho biết bản thân không làm gì sai trái nên nếu ai cần cứ đến nhà. Cô nói có rất nhiều YouTuber đã đưa ra các thông tin sai sự thật, vu khống nhằm bôi xấu hình ảnh của cô và đưa dư luận đi theo một hướng khác.

“Tôi không rõ mục đích của họ và ai đứng sau. Tôi đã nhiều lần lên tiếng cầu cứu và tuyên bố sẽ nhờ Công an vào cuộc để bảo vệ. Tôi không làm gì sai nên không phải sợ. Tôi đang ở nhà mẹ ruột, ai cần cứ đến gặp tôi nói chuyện. Hiện tôi dành hết thời gian để làm việc và nuôi con gái nên cũng không quan tâm quá nhiều những thông tin câu like, câu view”. Linh Lan bày tỏ.

Vợ Vân Quang cũng cho biết thêm, cuộc sống của cô hiện đang gặp nhiều khó khăn vì chưa có công việc ổn định: “Do ảnh hưởng của dịch nên tôi cũng chưa có công việc ổn định. Tôi đang sống tạm ở nhà mẹ ruột. Tôi đang học thêm nghề làm móng, khi dịch bệnh ổn định tôi sẽ đi làm. Helen rất ngoan và lớn nhanh” - cô nói.

Nói về mối quan hệ với bố mẹ ruột Vân Quang Long, Linh Lan cho hay giữa đôi bên vẫn chưa có tiếng nói chung và hiện không liên lạc qua lại. Vừa mất chồng vừa phải trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích, thế nhưng Linh Lan chia sẻ cô vẫn sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát và lấy con gái làm động lực phấn đấu.

Ngày 28/12/2020, thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ khiến khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương. Sau khi nam ca sĩ qua đời, tại đám tang diễn ra ở Việt Nam, vợ cũ Ái Vân và vợ 2 Linh Lan đều đeo tang. Tuy nhiên, sau tang lễ, gia đình Vân Quang xảy ra nhiều ồn ào khi bố mẹ Vân Quang Long bất ngờ tuyên bố không nhận Linh Lan là con dâu, còn theo đó là nhiều ồn ào liên quan đến số tiền quyên góp.