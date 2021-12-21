Vừa tuyên bố ly hôn “trắng tay” không có nổi 100 nghìn đồng trong túi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã mua nhà mới

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mới đây đã cho cho chia sẻ hình ảnh bàn cúng tân gia nhà mới. Theo hình ảnh có thể thấy, nàng hậu chọn cho mình nơi cư ngụ mới là 1 căn chung cư khang trang rộng rãi. Người đẹp cho biết mình rất hạnh phúc khi cuối cùng đã có nơi cư trú để an tâm lập nghiệp.

Đặng Thu Thảo hào hứng viết: “Hôm nay ngày lành tháng tốt, con cảm ơn ân trên và tổ nghiệp đã soi sáng đường con, để con mạnh mẽ đứng lên vượt qua mọi thử thách. Từ nay con đã có nơi cư trú bình yên để an tâm lập nghiệp và phấn đấu, cố gắng phát triển thành công! Con nguyện sống tốt làm lành”.

Hình ảnh căn hộ mới của Đặng Thu Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi cách đây không lâu, nàng hậu từng là tâm điểm của dư luận khi công khai việc ly hôn chồng đại gia trong trắng tay và không có nổi 100 nghìn đồng trong người.

Không chỉ tuyên bố ra đi trắng tay, Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn cho biết cuộc sống hôn nhân của mình thời gian qua như địa ngục. Mỹ nhân họ Đặng tố chồng ngoại tình, dày vò tinh thần, đánh đập cô ngay cả khi cô đang mang song thai. Cuối cùng, Đặng Thu Thảo chọn cách ôm cặp song sinh ra đi về nhà bố, mẹ ruột. Cô cũng tiết lộ chồng chỉ chu cấp cho mỗi người con 2 triệu/ tháng.

“Quyết định ly hôn trong túi không có tiền, em đã năn nỉ anh, muốn quỳ xuống chân anh để anh phụ em nuôi con và anh có nói sẽ cho con mỗi đứa 4 triệu, nhưng anh chia ra mỗi tuần đưa 2 triệu nuôi con chứ không đưa hết mỗi tháng 1 lần. Anh biết không, 2 triệu nuôi 2 con khó lắm, em cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng vẫn rất khó khăn, có lúc thiếu tiền em suy nghĩ sẽ đi bán máu lo cho con, nhưng vì sức khỏe yếu thêm bệnh trầm cảm chưa hết” - Đặng Thu Thảo từng ngậm ngùi chia sẻ.