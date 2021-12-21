CĐM 'nhắn' Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', nhiều người 'khui' ra chuyện cách đây ít ngày Thương Tín còn rất vui vẻ rủ 'ân nhân' đóng phim cùng

Mới đây, mối quan hệ giữa Trịnh Kim Chi và Thương Tín bất ngờ gây ồn ào cõi mạng khi nam tài tử Biệt Động Sài Gòn bất ngờ lên tiếng tố nữ diễn viên nhập nhằng tiền từ thiện.

Liên quan đến những ồn ào gần đây của nghệ sĩ Thương Tín, mới đây, sau khi được MTQ giúp đỡ có công việc, chỗ ở, vợ chồng nam diễn viên bất ngờ lên tiếng nhắn Trịnh Kim Chi trả lại tiền hơn 240 triệu. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên trao tận tay cho nam tài tử, ông bất lại thẳng thắn bày tỏ cho rằng đàn em nhập nhằng chuyện tiền bạc. "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu" - Thương Tín chia sẻ với Thanh Niên.

Nữ diễn viên đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ khi đàn anh nhập viện vì đột quỵ - Ảnh: Internet Thậm chí, nam nghệ sĩ cũng không ngại cho biết việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ anh là do Trịnh Kim Chi tự làm chứ không hề hỏi ý kiến vợ chồng mình. nam diễn viên bộc bạch: "Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết". Ngay lập tức phát ngôn của Thương Tín đã gây tranh cãi lớn. Phần đông khán giả cho rằng nam diễn viên cư xử không đúng mực với ân nhân của mình. Thậm chí một số netizen còn khẳng định Trịnh Kim Chi đang "làm ơn mắc oán".

Tuy nhiên, trước khi xảy ra lùm xùm nói trên, ít ai biết nam tài tử Biệt Động Sài Gòn đã ngỏ ý mời Trịnh Kim Chi đóng chung phim, bởi có một MTQ đồng ý đứng ra mua kịch bản và sản xuất phim cho Thương Tín. Trịnh Kim Chi trao lại số tiền 244 triệu cho vợ chồng Thương Tín - Ảnh: FBNV Chia sẻ với tờ Lao Động, nữ nghệ sĩ bàng hoàng khi bị đàn anh tố không rõ ràng chuyện tiền từ thiện. Trịnh Kim Chi cho hay: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin được đó là những lời nói từ anh Thương Tín và tôi cũng chưa xác thực từ phía anh. Xuất phát điểm, tôi chỉ muốn giúp đỡ một người đồng nghiệp khó khăn của mình. Nhưng không nghĩ mọi việc lại đi quá xa. Tôi sợ rằng có ai đứng sau giật dây khiến anh ấy như thế, chứ tôi không nghĩ anh là người như vậy. Tôi đang xem xét để biết sự thật vụ việc". Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi và nhận được sự quan tâm của dông đảo cư dân mạng.

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